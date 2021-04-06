В Крыму школьница сорвалась в шахту лифта долгостроя с 10 этажа

Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю начало проверку по факту травмирования 13-летней школьницы при падении в лифтовую шахту недостроенного отеля на улице Перекопской на восточной набережной Алушты.

Трагедия произошла, когда девочка играла в прятки в заброшенном здании со своими сверстниками. Школьница сорвалась с 10 этажа в шахту лифта, но чудом осталась жива. Другие дети вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в республиканскую больницу в Симферополе. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

- Школьница получила множественные травмы, - уточнили в пресс-службе СК. - Сейчас состояние девочки медики оценивают как стабильное.

Новый пансионат Академии наук СССР на восточной набережной Алушты, прозванный местными жителями "утюгом", начали строить еще при СССР, но в 1987 году объект был заморожен. Конструкции здания с годами подверглись коррозии и разрушению, и теперь необходим его снос. Здание пансионата огорожено, а на окнах и дверях приварены решетки. Тем не менее любители острых ощущений все равно проникают на объект. Теперь следователи проверят, насколько надежно собственник недостроя организовал его охрану и перекрыл доступ в здание.

Как уточнила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, по поручению прокурора РК Олега Камшилова организована проверка исполнения требований законодательства при содержании объекта незавершенного строительства. В суд уже направлен иск с требованиями о понуждении собственника провести консервацию объекта и принять необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.

Также прокуратура даст правовую оценку действиям администрации Алушты, которой и ранее было известно о регулярно происходящих несчастных случаях на объекте. Но никаких действий чиновники не предприняли.