В Таганроге ДТП с перевернувшимся автомобилем попало на видео

В Таганроге сотрудники полиции разыскивают водителя Kia Picanto, ударившего другой автомобиль и перевернувшегося во время отъезда с места ДТП задним ходом.

Как сообщает региональное управления ГИБДД России, авария произошла вечером 4 апреля на площади Марцевский треугольник. Водитель Kia Picanto наехал на стоящий автомобиль ВАЗ-21140.

В видеоролике можно увидеть, как легковой автомобиль около ста метров едет задним ходом по дороге. Затем при развороте наезжает на препятствие и переворачивается.

После этого виновник ДТП сбежал с места аварии.