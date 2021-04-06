В Волгоградской области при пожаре погибли мать и сын

Следователи проводят проверку по факту смертельного пожара в Краснослободске Волгоградской области. Огонь вспыхнул в частном доме на улице Свердлова, в результате погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, глава семьи успел вызвать пожарных, сигнал поступил в 05:16. К прибытию пожарных дом горел на всей площади. Расчеты 50-й пожарно-спасательной части потушили огонь к 06:22.

Глава семьи получил сильные ожоги и сейчас находится в реанимации. Его 37-летнюю жену и 14-летнего сына спасти не удалось.

"На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за аварийного режима электропроводки", сообщили в следственном управлении региона.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.