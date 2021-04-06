Южноуральца задержали за попытку переслать в Армению части танков

Задержан житель Челябинской области, который попытался отправить в Армению через курьерскую службу запасные части танкового стабилизатора. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Всего в поставке было 37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора. Такие в частности устанавливаются на Т-72, чтобы стабилизировать и упростить прицеливание при движении платформы, повысить точность выстрела. Этот товар к свободной продаже запрещен.

Чтобы провернуть дело, южноуралец предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт. Чтобы скрыть идентификационные номера и придать стабилизаторам вид новых, мужчина их перекрасил. Однако на Уральской оперативной таможне попытку пересылки пресекли.

- Отправляемые стабилизаторы являются продукцией военного назначения, вывоз за пределы государства которой осуществляется на основании лицензии выдаваемой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России. У отправителя разрешительных документов на экспорт не было. Более того, он признался в попытке контрабанды образов комплекта военной техники, - сказал начальник Уральской оперативной таможни Игорь Пискунов.

По факту возбудили уголовное дело по статье о перевозке или сбыте товаров без предусмотренной законодательством маркировки (статья 226.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье - лишение свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей.