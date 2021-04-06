В Челябинске пенсионерка умерла во время занятий по плаванию

В Челябинске пенсионерка скончалась во время занятий по плаванию. Инцидент произошел днем 5 апреля в бассейне в Металлургическом районе Челябинска. По предварительным данным, у 64-летней женщины произошел инсульт, сообщается на сайте СУ СКР по Челябинской области.

Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, которые, увы, не помогли. Специалисты при осмотре тела не обнаружили признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

Следователи организовали проверку, эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.