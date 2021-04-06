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06.04.2021 15:20
Рубрика: Происшествия

Сработает ли ловля на живца

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 74(8425)
Огромный рекламный щит с заманчивым предложением устроиться на работу курьером и получать от ста тысяч в неделю появился на одной из улиц Екатеринбурга. Район рабочий, в девяностые известный как территория ОПС Уралмаш. Лихие времена местные жители не забыли и тут же начали жаловаться в полицию: дескать, толкают молодежь на скользкий путь распространения зелья.

Повод бить тревогу есть: пару лет назад в центре Екатеринбурга рядом со студенческими общежитиями появился эффектный баннер с предложением некого кадрового агентства "Филин" зарабатывать на курьерских услугах. Первые же соискатели выяснили: через рекламу откровенно завлекают в преступную сеть разносчиков закладок с наркотиками. Вывеску быстро сняли. Сколько прохожих клюнуло на предложение, неизвестно, полиция не стала выяснять. Да и рекламодателя найти не удалось: заказ прошел через череду посредников, и "шалость" наркоторговцев осталась безнаказанной.

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На этот раз все открыто: рядом с провокационным предложением изображен QR-код, через который попадаешь на портал… рассказывающий об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. На странице сайта крупными буквами выведено: по статье 228 УК РФ сейчас отбывают наказание 130 подростков, а далее - печальные истории тех, кто поддался соблазну обогатиться на закладках.

Как выяснила "РГ", рекламу-перевертыш заказал один из федеральных телеканалов, чтобы "привлечь внимание к теме подростковой преступности в России". Выводы организаторы предлагают делать самим, но для молодежи на всякий случай указали контакты службы психологической помощи.

Мнения горожан о неоднозначной рекламе разделились. В соцсетях кипят страсти. Одни настаивают, что соблазн - страшная штука: сколько малолетних подумает: "Ага, за эту работу могут заплатить 100 000 в неделю, а я ведь умник и меня не поймают!" Да и не всякий захочет переходить по QR-коду, увидев шестизначную цифру дохода. Другие утверждают: ловля на живца - хороший урок для тех, кто сомневается. Подростки будут понимать, что заработать таким образом не получится: "Присядешь если не в первый же раз, то очень скоро и гарантированно".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Борьба с наркотиками

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