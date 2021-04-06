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06.04.2021 10:09
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге подросток на самокате упал в пруд

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

В районе исторического сквера в центре Екатеринбурга юноша на самокате перевалился через ограждение и упал в городской пруд.

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Инцидент произошел в 23:47 накануне, 5 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Сообщение о падении в воду молодого человека поступило на единый телефон экстренных служб.

Спасатели оперативно приехали на место и поняли, что упавшего в воду парня течением вынесло в технический люк плотины. Подростка достали и передали медикам.

Отметим, в этом день в Екатеринбурге было от -1 до двух градусов тепла.

Кстати

По сообщению МЧС, неделю назад, 31 марта, из-за наступления плюсовых температур и таяния льда на водоемах сотрудники государственной инспекции по маломерным судам начали закрывать переправы. Так, признали небезопасными и закрыли две переправы на реке Тура в Свердловской области.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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