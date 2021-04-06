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06.04.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

Орлов не узнать

В Зауралье изуродовали памятник участникам Гражданской войны
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 74(8425)
Прокуратура и Катайский межрайонный следственный отдел проверяют, почему обрушился памятник героям на аллее Славы, который каждый год ремонтируют на бюджетные деньги.

Барельеф "Легендарным красным орлам. 1918 год" входит в мемориальный комплекс Краснознаменному рабоче-крестьянскому полку "Красные орлы" и героям Великой Отечественной войны, установленному в 1973 году. Скульпторы Олег Гудков и Юрий Воробьев вылепили композицию из бетона, а изготовили мемориал на Катайском насосном заводе. Бетон, как известно, легко поглощает влагу, что плохо отражается на его состоянии.

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Чтобы не допустить разрушения памятника, власти каждый год его обновляли. Правда, дешевый косметический ремонт поручали непрофессионалам. Как пишут в соцсетях, барельеф красила бригада штукатуров-маляров из бывшего управления ЖКХ. Видно, что к реставрации эти люди не имели никакого отношения. Они просто замазывали трещины и накладывали один слой краски на другой, и так каждый год. Благодаря их стараниям лица "орлов" покрылись таким толстым слоем "грима", что стали неузнаваемы: округлились, опухли, вместо глаз - узкие щелочки, вместо красноармейских фуражек и шапок - тюрбаны. Но этого бы никто не заметил: многие, особенно молодежь, не знают, как композиция выглядела первоначально. Подвела краска: она отвалилась, а из-под нее проступили очертания "орлов", представленных почти полвека назад. Одна из местных жительниц выложила снимки нынешнего и первоначального памятника, вызвав шквал комментариев и мемов.

- Барельеф покрывали краской в надежде его сохранить, но, к сожалению, это не помогло, - отреагировала на критику мэрия Катайска. - Еще в прошлом году заказаны новые эскизы монумента, проведены предварительные переговоры с экспертами. Работы запланированы на этот год. Вероятно, придется заново изготовить гипсовые формы. Памятник обязательно восстановим.

Реконструкцию обещают начать, когда потеплеет. Деньги в бюджете предусмотрены. Между тем в Курганском союзе художников считают, что ситуация в Катайске наглядно продемонстрировала отношение в целом к искусству, культуре и художникам в Зауралье.

- Я понимаю, у властей не хватает денег на профессиональных реставраторов, - говорит художник-монументалист Борис Орехов. - Но, если так дело пойдет, памятники исчезнут, разрушатся. Многие, кстати, мы уже потеряли, особенно в муниципалитетах. Но есть шанс сохранить уцелевшие. Для этого должна быть специальная программа их восстановления, чтобы было что оставить потомкам.

Кстати

В прошлом году в Курганской области на ремонт памятников и обелисков героям Великой Отечественной войны направили около десяти миллионов рублей. В муниципалитетах привели в порядок 61 монумент.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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