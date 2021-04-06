В Зауралье изуродовали памятник участникам Гражданской войны

Прокуратура и Катайский межрайонный следственный отдел проверяют, почему обрушился памятник героям на аллее Славы, который каждый год ремонтируют на бюджетные деньги.

Барельеф "Легендарным красным орлам. 1918 год" входит в мемориальный комплекс Краснознаменному рабоче-крестьянскому полку "Красные орлы" и героям Великой Отечественной войны, установленному в 1973 году. Скульпторы Олег Гудков и Юрий Воробьев вылепили композицию из бетона, а изготовили мемориал на Катайском насосном заводе. Бетон, как известно, легко поглощает влагу, что плохо отражается на его состоянии.

Чтобы не допустить разрушения памятника, власти каждый год его обновляли. Правда, дешевый косметический ремонт поручали непрофессионалам. Как пишут в соцсетях, барельеф красила бригада штукатуров-маляров из бывшего управления ЖКХ. Видно, что к реставрации эти люди не имели никакого отношения. Они просто замазывали трещины и накладывали один слой краски на другой, и так каждый год. Благодаря их стараниям лица "орлов" покрылись таким толстым слоем "грима", что стали неузнаваемы: округлились, опухли, вместо глаз - узкие щелочки, вместо красноармейских фуражек и шапок - тюрбаны. Но этого бы никто не заметил: многие, особенно молодежь, не знают, как композиция выглядела первоначально. Подвела краска: она отвалилась, а из-под нее проступили очертания "орлов", представленных почти полвека назад. Одна из местных жительниц выложила снимки нынешнего и первоначального памятника, вызвав шквал комментариев и мемов.

- Барельеф покрывали краской в надежде его сохранить, но, к сожалению, это не помогло, - отреагировала на критику мэрия Катайска. - Еще в прошлом году заказаны новые эскизы монумента, проведены предварительные переговоры с экспертами. Работы запланированы на этот год. Вероятно, придется заново изготовить гипсовые формы. Памятник обязательно восстановим.

Реконструкцию обещают начать, когда потеплеет. Деньги в бюджете предусмотрены. Между тем в Курганском союзе художников считают, что ситуация в Катайске наглядно продемонстрировала отношение в целом к искусству, культуре и художникам в Зауралье.

- Я понимаю, у властей не хватает денег на профессиональных реставраторов, - говорит художник-монументалист Борис Орехов. - Но, если так дело пойдет, памятники исчезнут, разрушатся. Многие, кстати, мы уже потеряли, особенно в муниципалитетах. Но есть шанс сохранить уцелевшие. Для этого должна быть специальная программа их восстановления, чтобы было что оставить потомкам.

Кстати

В прошлом году в Курганской области на ремонт памятников и обелисков героям Великой Отечественной войны направили около десяти миллионов рублей. В муниципалитетах привели в порядок 61 монумент.