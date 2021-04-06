СМИ: В 2021 году в России появилось 1,5 тысячи фейковых банков

За первый квартал 2021 года в России появилось 1529 банков, маскирующихся под сайты кредитных организаций. По сравнению с прошлым годом их число за аналогичный период выросло на 20%.

В 2020 году в России было зарегистрировано около 6,5 тысячи мошеннических доменов. А в начале этого года количество фишинга по банковской тематике выросло и составило 1,5 тысячи (рост на 20% по сравнению с прошлым годом, приводят данные "Известия").

По мнению экспертов, число фишинговых сайтов растет, поскольку "это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан". Рост активности преступников в прошлом году связали с переходом на удаленную работу. Среднее время блокировки таких "банков" составляет от 10 до 70 часов.