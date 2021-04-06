В новых школах появятся флипчарты, эквалайзеры и генераторы дыма

Новости

Новую вспышку COVID-19 в Индии объяснили преждевременным снятием ограничений 06:53
Назван способ защитить себя от "подслушивания" смартфона 06:44
Синоптики рассказали об аномально теплой погоде на севере России 06:31
Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая 05:35
На Майорке врач продавал туристам фальшивые справки о тестах на COVID 05:33
Кардиохирург поделился легким способом долго жить и не болеть 04:54
В США заявили о готовности снять санкции с Ирана 04:32
Гериатр рассказала, что должно быть в рационе пожилого человека 03:50
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах 03:19
В Белом доме заявили о провале политики Трампа в отношении Ирана 03:10
В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая 02:24
В Норвегии 7 человек заболели COVID-19 через 2 месяца после прививки 01:40
Пожар в ковидном госпитале в Индии унес жизни четырех человек 01:28
Советская ракета и американский спутник разминулись в космосе 00:39
Титул герцога Эдинбургского отойдет принцу Чарльзу 09.04.2021
Число заражений COVID в Турции за сутки превысило 55 тысяч 09.04.2021
В ДНР рассказали о росте дезертирства среди киевских военных 09.04.2021
Пушилин заявил о готовности Украины к масштабной войне в Донбассе 09.04.2021
В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса 09.04.2021
Митрополит Иларион: принц Филипп всю жизнь сохранял любовь к православию 09.04.2021
В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике 09.04.2021
"Зенит" разгромил "Маккаби" и вошел в зону плей-офф Евролиги 09.04.2021
В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 09.04.2021
В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость 09.04.2021
Прививать иностранцев в России пока не планируют 09.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
10.04.2021 05:00
Рубрика: Общество

В новых школах появятся флипчарты, эквалайзеры и генераторы дыма

Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 74(8425)
Цифровые физические и биологические лаборатории, планшеты и компьютеры, наборы для робототехники и 3D-принтеры - все это, и не только, вошло в новый перечень средств для воспитания и обучения, опубликованный минпросвещения для общественного обсуждения.
Профильные классы получат лабораторию 3D-моделирования, 3D-принтер, робототехнический набор, цифровые микроскопы с жидкокристаллическим дисплеем и многое другое. Фото: zinkevych / iStock Профильные классы получат лабораторию 3D-моделирования, 3D-принтер, робототехнический набор, цифровые микроскопы с жидкокристаллическим дисплеем и многое другое. Фото: zinkevych / iStock
Профильные классы получат лабораторию 3D-моделирования, 3D-принтер, робототехнический набор, цифровые микроскопы с жидкокристаллическим дисплеем и многое другое. Фото: zinkevych / iStock

Что важно? Перечень будет применяться при строительстве новых школ. Согласно проекту оснащение одного нового места для российского школьника обойдется бюджету в 198 тысяч рублей. Так, во входной зоне школы должны быть ЖК-панель с медиаплеером и интерактивная стойка со встроенным планшетом. Вариативно может быть еще стойка для зарядки мобильных устройств. Плюс арочный металлодетектор, система видеонаблюдения, и это еще далеко не полный список. Школьная библиотека тоже получает апгрейд. Кроме привычных шкафов и столов должны быть мобильная электронная библиотека, интерактивная доска или проектор. В актовом зале школы - графический эквалайзер с микшером, вокальный радиомикрофон. Дополнительно школы могут оснастить зал театральным прожектором и даже генератором дыма.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников

Отдельный большой блок посвящен спорту. Для каждого вида прописан перечень своего инвентаря: от волейбольной сетки, свистка, эстафетной палочки, футбольных-баскетбольных мячей, лыж и разборного пьедестала до совсем уж интересного. Есть, например, такие варианты: аквапалка для бассейна, велотренажер магнитный, татами, ковер борцовский и манекен для занятия единоборствами, ворота для мини-гандбола, набор для дартс, скалолазания, настольного тенниса. И это далеко не весь список доступных видов спорта.

В разделе "Рекреация для начальных классов" есть определитель осанки. Также для началки предлагается закупать комплект стоек с дорожными знаками и четырехсторонний перекресток, чтобы учить детей правилам безопасности на дорогах. Для продленки среди прочего - куклы в национальных костюмах.

Кабинет русского не обойдется без комплекта портретов писателей, кабинет географии - без школьной метеостанции, глобуса, модели вулкана, коллекции минералов, горных пород и многого другого.

Фото: из архива Ивана Меньшикова
Зачем школе вариативная математика

Кабинеты музыки и ИЗО - отдельная песня: мольберты, готовальня, муляжи фруктов и овощей. Тамбурин, ксилофон, набор колокольчиков, флейта, балалайка. И есть даже такой музыкальный инструмент, как рубель (деревянная доска с вырубленными поперечными желобками. - Прим. ред.).

В кабинете физики должен быть флипчарт с магнитно-маркерной доской, а еще цифровая лаборатория. По химии у каждой школы должна быть лаборатория с горелками, пробирками, реактивами и т.п. Прописан даже комплект ершей для мытья химической посуды.

Биология - тоже полный набор: от гербариев до микроскопов. Что в кабинете по технологии? Не обойтись без швейной машинки, электроплиты с духовкой, набора отверток, электропаяльника и дрели, стамески и киянки.

Кабинет ОБЖ. Среди прочего - мини-экспресс-лаборатория радиационно-химической разведки, макет гранаты Ф-1, комплект массо-габаритных моделей оружия.

Профильные классы получат лабораторию 3D-моделирования и прототипирования, 3D-принтер профессионального качества, робототехнический набор, цифровые микроскопы с жидкокристаллическим дисплеем и многое другое.

Справка "РГ"

По данным минпросвещения, в 2021 году должно быть создано 98 школ на 76 663 новых места для школьников. А в целом с 2021 по 2024 год будет построено почти две тысячи новых современных школ на 1 млн 200 тыс. мест для детей. Это на 500 школ больше, чем планировалось.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая
В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса
Турция уведомила РФ о проходе кораблей США в Черное море
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии