В новых школах появятся флипчарты, эквалайзеры и генераторы дыма

Цифровые физические и биологические лаборатории, планшеты и компьютеры, наборы для робототехники и 3D-принтеры - все это, и не только, вошло в новый перечень средств для воспитания и обучения, опубликованный минпросвещения для общественного обсуждения.

Что важно? Перечень будет применяться при строительстве новых школ. Согласно проекту оснащение одного нового места для российского школьника обойдется бюджету в 198 тысяч рублей. Так, во входной зоне школы должны быть ЖК-панель с медиаплеером и интерактивная стойка со встроенным планшетом. Вариативно может быть еще стойка для зарядки мобильных устройств. Плюс арочный металлодетектор, система видеонаблюдения, и это еще далеко не полный список. Школьная библиотека тоже получает апгрейд. Кроме привычных шкафов и столов должны быть мобильная электронная библиотека, интерактивная доска или проектор. В актовом зале школы - графический эквалайзер с микшером, вокальный радиомикрофон. Дополнительно школы могут оснастить зал театральным прожектором и даже генератором дыма.

Отдельный большой блок посвящен спорту. Для каждого вида прописан перечень своего инвентаря: от волейбольной сетки, свистка, эстафетной палочки, футбольных-баскетбольных мячей, лыж и разборного пьедестала до совсем уж интересного. Есть, например, такие варианты: аквапалка для бассейна, велотренажер магнитный, татами, ковер борцовский и манекен для занятия единоборствами, ворота для мини-гандбола, набор для дартс, скалолазания, настольного тенниса. И это далеко не весь список доступных видов спорта.

В разделе "Рекреация для начальных классов" есть определитель осанки. Также для началки предлагается закупать комплект стоек с дорожными знаками и четырехсторонний перекресток, чтобы учить детей правилам безопасности на дорогах. Для продленки среди прочего - куклы в национальных костюмах.

Кабинет русского не обойдется без комплекта портретов писателей, кабинет географии - без школьной метеостанции, глобуса, модели вулкана, коллекции минералов, горных пород и многого другого.

Кабинеты музыки и ИЗО - отдельная песня: мольберты, готовальня, муляжи фруктов и овощей. Тамбурин, ксилофон, набор колокольчиков, флейта, балалайка. И есть даже такой музыкальный инструмент, как рубель (деревянная доска с вырубленными поперечными желобками. - Прим. ред.).

В кабинете физики должен быть флипчарт с магнитно-маркерной доской, а еще цифровая лаборатория. По химии у каждой школы должна быть лаборатория с горелками, пробирками, реактивами и т.п. Прописан даже комплект ершей для мытья химической посуды.

Биология - тоже полный набор: от гербариев до микроскопов. Что в кабинете по технологии? Не обойтись без швейной машинки, электроплиты с духовкой, набора отверток, электропаяльника и дрели, стамески и киянки.

Кабинет ОБЖ. Среди прочего - мини-экспресс-лаборатория радиационно-химической разведки, макет гранаты Ф-1, комплект массо-габаритных моделей оружия.

Профильные классы получат лабораторию 3D-моделирования и прототипирования, 3D-принтер профессионального качества, робототехнический набор, цифровые микроскопы с жидкокристаллическим дисплеем и многое другое.

Справка "РГ"

По данным минпросвещения, в 2021 году должно быть создано 98 школ на 76 663 новых места для школьников. А в целом с 2021 по 2024 год будет построено почти две тысячи новых современных школ на 1 млн 200 тыс. мест для детей. Это на 500 школ больше, чем планировалось.