Что мешает подросткам быть довольными своим телом

94 процента школьниц мечтают о пластической операции. Но кто виноват в том, что наши дети не принимают свою индивидуальность? Мы сами. Об этом свидетельствует представленный недавно ВЦИОМ Индекс подростковой самооценки, а также опрос родителей.

Улыбка Джоли

Подростковый возраст - самый трудный в жизни. Это азы психологии. Знаменитый психолог Лев Выготский сравнивал реакции, которые выдают дети "бури и натиска" с психиатрическими. Такими, как истерия, афазия (утрата сформированных навыков речи), шизофрения и другими. Ущемить и обидеть до истерики можно неловким взглядом, не говоря уже о словах. Понимают ли это родители?

Итак, индекс самооценки показывает, что треть девушек 14-17 лет относятся к своей внешности с большой долей критики. В подростковом возрасте под сомнение попадает все, в том числе и собственная привлекательность, которая в детстве казалась само собой разумеющейся. Но родители не обращают на это внимания: 80 процентам из них кажется, что дочка не заморачивается по этому поводу. "Если в пять лет у ребенка еще есть защитный самооценочный экран - девочка легко скажет: "Я самая красивая", а мальчик: "Я самый храбрый", то в подростковом возрасте такой уверенности в себе уже нет, - объясняет заведующая кафедрой социально-психологической безопасности личности Московского социально-педагогического института Лариса Карнацкая. - Дети пытаются осуществить контроль над своим меняющимся телом, но у них не получается. И тщетные попытки приводят к расстройствам, и даже к суицидальным мыслям".

Дальше еще больше. 94 процента школьниц мечтают что-то в себе подправить. Половине не нравится "пузо", 47 процентов хотят похудеть, почти столько же ненавидят свою талию, треть готовы к ринопластике, а 23 процента к пластике губ. Впрочем, дети копируют в этом смысле родителей. 82 процента из которых тоже не прочь лечь под нож хирурга.

"И ничто вроде не предвещает беды. Картина благолепия, за которой большое количество проблем", - говорит директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на "круглом столе" в ТАСС. Одна из главных - пропасть непонимания между самыми близкими людьми. На словах детям предлагают ценности естественной красоты, а в реальности подросток видит совсем другое.

Идеалом красоты для юных россиянок являются в основном иностранные звезды: Ариана Гранде, Кендал Дженнер, Анджелина Джоли, Кира Найтли... Среди них только две соотечественницы - это Ирина Шейк (Шайхисламова) - супермодель и актриса и певица Полина Гагарина. "Это люди, которые ретранслируют свое понимание красоты, имеют очень мощный авторитет, а соответственно и возможности влияния на наших подростков", - уверен Родин.

Быть идентичным самому себе, а не какой-то тете с экрана, подростки пока не умеют

К сожалению, на маму хотят быть похожими только пятая часть старшеклассниц, а на бабушку всего три процента. И это еще один показатель поколенческого разрыва и непонимания "отцов и детей".

Невеста без места

"Корова из Тамбова!", "Толстый, жирный, поезд пассажирный!", "Красавица-красавица, издалека всем нравится, а ближе подойдешь - от страха упадешь!", "Невеста без места!" Подколы и дразнилки - типичная модель детского поведения, от которой никуда не денешься. Но что делать с затрещинами и оплеухами? С насмешками из-за внешности сталкивались 60 процентов девчонок. И это, считают социологи, заниженные цифры. "Подростки в силу понятных причин приуменьшали объем проблем, которые существуют. Но вот 14 процентов переживших травлю в соцсетях и 10 процентов - физическую агрессию с применением силы! Насколько мы вообще представляем реальные масштабы происходящего в школе?" - задается вопросом комментатор. Плохо и то, что лишь треть из тех, кого обижают из-за внешнего вида, пожаловались родителям. Подростки часто лишь подают "сигналы" на своем кодовом языке, а взрослые или их не слышат, уткнувшись в смартфон, или сознательно избегают этих трудных разговоров. Кто же троллит из-за прыщей или толстой попы? На первом месте одноклассники! Так сказали 72 процента опрошенных девочек. Не отстают и приятели: 31 процент обвиняет подружек, 30 - мальчиков. И о чудо, иронизирует социолог, у нас в этой очереди появляются и родители. 27 процентов подростков сталкивались далеко не с поддержкой с их стороны. Скупятся мамы с папами и на комплименты. 9 процентов растущих принцесс жалуются, что родители ни разу в жизни не похвалили прекрасное в любом случае личико и фигурку. А взрослым кажется, что тут все о'key и невнимательных к своим дочкам людей только один процент.

Внутри себя, как у себя дома

В общество, где проходит социализация современного подростка, втиснулись различные манипуляции человеческим сознанием, которые навязчиво транслируют идеалы и эталоны красоты. Подросток не может им противостоять, поскольку психика его настроена на сравнение. "Красивая или некрасивая, соответствую или не соответствую, - вновь вступает в разговор Лариса Карнацкая. - Быть идентичным самому себе, а не какой-то тете с экрана, как говорил известный психоаналитик Эрик Эриксон, быть внутри себя, как у себя дома, - такого навыка у подростков еще нет".

Серьезные исследования показали: чем чаще они читают или смотрят медиасоветы о моде и красоте, тем выше их неудовлетворенность собой. Один убивающий пример: 60 минут в Сети за любованием отфотошопленных картинок уменьшает самооценку на 80 процентов. Ведь худосочное тело ассоциируется со счастьем, статусностью, желанностью, а ты весишь уже 70 кг! "На фоне этой ярмарки тщеславия ребята попадают во внутренний конфликт, что-то изменить у них не получается. И это приводит к чувству вины, ненависти по отношению к себе, - утверждает психолог. - Находясь в плену идеальных образов, сегодняшние девочки замыкаются в себе, отрицают свое "я" и нажимают на кнопку "стоп" в раскрытии своего потенциала. Это образ гадкого утенка, который попал в Королевство кривых зеркал.

Осторожно: фотошоп

Впечатлившись большим процентом ненавидящих собственный живот среди девочек и их мам, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Ксения Трифонова загуглила эту тему, чтобы узнать, как влияют СМИ на нашу жизнь. Первая ссылка рассказывала о звездах с "неидеальной формой пупка".

"И это актуально для поколения, которое живет в медиасреде, для которого гаджеты становятся продолжением собственного тела, - убеждена она. - А крупные корпорации, которые вкладывают большие деньги в рекламу, умеют сделать так, чтобы она надолго засела в памяти".

По мнению Ксении, индустрия рекламы остается очень консервативной, ею продолжают править в основном мужчины, а те продвигают образы идеальных красавиц, которых в жизни встретить практически невозможно. К слову, уже обсуждается предложение об обязательной помете, что к изображению применили фотошоп.

Большим брендам, которые, хочется верить, думают не только о получении прибыли, пора задуматься над тем, какое чувство неполноценности они развивают у будущих женщин. "На их совести и анорексия, и булимия. И злые шуточки в отношении бодипозитива, мол, его придумали некрасивые женщины, чтобы оправдать свою лень. Только позитивный настрой и признание того, что люди разные, но все они прекрасны!" - подвела итог Ксения Трифонова.