Что мешает подросткам быть довольными своим телом

Новости

Новую вспышку COVID-19 в Индии объяснили преждевременным снятием ограничений 06:53
Назван способ защитить себя от "подслушивания" смартфона 06:44
Синоптики рассказали об аномально теплой погоде на севере России 06:31
Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая 05:35
На Майорке врач продавал туристам фальшивые справки о тестах на COVID 05:33
Кардиохирург поделился легким способом долго жить и не болеть 04:54
В США заявили о готовности снять санкции с Ирана 04:32
Гериатр рассказала, что должно быть в рационе пожилого человека 03:50
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах 03:19
В Белом доме заявили о провале политики Трампа в отношении Ирана 03:10
В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая 02:24
В Норвегии 7 человек заболели COVID-19 через 2 месяца после прививки 01:40
Пожар в ковидном госпитале в Индии унес жизни четырех человек 01:28
Советская ракета и американский спутник разминулись в космосе 00:39
Титул герцога Эдинбургского отойдет принцу Чарльзу 09.04.2021
Число заражений COVID в Турции за сутки превысило 55 тысяч 09.04.2021
В ДНР рассказали о росте дезертирства среди киевских военных 09.04.2021
Пушилин заявил о готовности Украины к масштабной войне в Донбассе 09.04.2021
В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса 09.04.2021
Митрополит Иларион: принц Филипп всю жизнь сохранял любовь к православию 09.04.2021
В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике 09.04.2021
"Зенит" разгромил "Маккаби" и вошел в зону плей-офф Евролиги 09.04.2021
В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 09.04.2021
В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость 09.04.2021
Прививать иностранцев в России пока не планируют 09.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
10.04.2021 03:00
Рубрика: Общество

Что мешает подросткам быть довольными своим телом

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Неделя № 74(8425)
94 процента школьниц мечтают о пластической операции. Но кто виноват в том, что наши дети не принимают свою индивидуальность? Мы сами. Об этом свидетельствует представленный недавно ВЦИОМ Индекс подростковой самооценки, а также опрос родителей.
С насмешками из-за внешности сталкивались 60 процентов девчонок. Каждая десятая - с физической агрессией. Фото: Zinkevych / istock С насмешками из-за внешности сталкивались 60 процентов девчонок. Каждая десятая - с физической агрессией. Фото: Zinkevych / istock
С насмешками из-за внешности сталкивались 60 процентов девчонок. Каждая десятая - с физической агрессией. Фото: Zinkevych / istock

Улыбка Джоли

Подростковый возраст - самый трудный в жизни. Это азы психологии. Знаменитый психолог Лев Выготский сравнивал реакции, которые выдают дети "бури и натиска" с психиатрическими. Такими, как истерия, афазия (утрата сформированных навыков речи), шизофрения и другими. Ущемить и обидеть до истерики можно неловким взглядом, не говоря уже о словах. Понимают ли это родители?

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Программу организации летнего досуга для подростков запустят по всей России

Итак, индекс самооценки показывает, что треть девушек 14-17 лет относятся к своей внешности с большой долей критики. В подростковом возрасте под сомнение попадает все, в том числе и собственная привлекательность, которая в детстве казалась само собой разумеющейся. Но родители не обращают на это внимания: 80 процентам из них кажется, что дочка не заморачивается по этому поводу. "Если в пять лет у ребенка еще есть защитный самооценочный экран - девочка легко скажет: "Я самая красивая", а мальчик: "Я самый храбрый", то в подростковом возрасте такой уверенности в себе уже нет, - объясняет заведующая кафедрой социально-психологической безопасности личности Московского социально-педагогического института Лариса Карнацкая. - Дети пытаются осуществить контроль над своим меняющимся телом, но у них не получается. И тщетные попытки приводят к расстройствам, и даже к суицидальным мыслям".

Дальше еще больше. 94 процента школьниц мечтают что-то в себе подправить. Половине не нравится "пузо", 47 процентов хотят похудеть, почти столько же ненавидят свою талию, треть готовы к ринопластике, а 23 процента к пластике губ. Впрочем, дети копируют в этом смысле родителей. 82 процента из которых тоже не прочь лечь под нож хирурга.

"И ничто вроде не предвещает беды. Картина благолепия, за которой большое количество проблем", - говорит директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на "круглом столе" в ТАСС. Одна из главных - пропасть непонимания между самыми близкими людьми. На словах детям предлагают ценности естественной красоты, а в реальности подросток видит совсем другое.

Идеалом красоты для юных россиянок являются в основном иностранные звезды: Ариана Гранде, Кендал Дженнер, Анджелина Джоли, Кира Найтли... Среди них только две соотечественницы - это Ирина Шейк (Шайхисламова) - супермодель и актриса и певица Полина Гагарина. "Это люди, которые ретранслируют свое понимание красоты, имеют очень мощный авторитет, а соответственно и возможности влияния на наших подростков", - уверен Родин.

Быть идентичным самому себе, а не какой-то тете с экрана, подростки пока не умеют

К сожалению, на маму хотят быть похожими только пятая часть старшеклассниц, а на бабушку всего три процента. И это еще один показатель поколенческого разрыва и непонимания "отцов и детей".

Невеста без места

"Корова из Тамбова!", "Толстый, жирный, поезд пассажирный!", "Красавица-красавица, издалека всем нравится, а ближе подойдешь - от страха упадешь!", "Невеста без места!" Подколы и дразнилки - типичная модель детского поведения, от которой никуда не денешься. Но что делать с затрещинами и оплеухами? С насмешками из-за внешности сталкивались 60 процентов девчонок. И это, считают социологи, заниженные цифры. "Подростки в силу понятных причин приуменьшали объем проблем, которые существуют. Но вот 14 процентов переживших травлю в соцсетях и 10 процентов - физическую агрессию с применением силы! Насколько мы вообще представляем реальные масштабы происходящего в школе?" - задается вопросом комментатор. Плохо и то, что лишь треть из тех, кого обижают из-за внешнего вида, пожаловались родителям. Подростки часто лишь подают "сигналы" на своем кодовом языке, а взрослые или их не слышат, уткнувшись в смартфон, или сознательно избегают этих трудных разговоров. Кто же троллит из-за прыщей или толстой попы? На первом месте одноклассники! Так сказали 72 процента опрошенных девочек. Не отстают и приятели: 31 процент обвиняет подружек, 30 - мальчиков. И о чудо, иронизирует социолог, у нас в этой очереди появляются и родители. 27 процентов подростков сталкивались далеко не с поддержкой с их стороны. Скупятся мамы с папами и на комплименты. 9 процентов растущих принцесс жалуются, что родители ни разу в жизни не похвалили прекрасное в любом случае личико и фигурку. А взрослым кажется, что тут все о'key и невнимательных к своим дочкам людей только один процент.

Внутри себя, как у себя дома

В общество, где проходит социализация современного подростка, втиснулись различные манипуляции человеческим сознанием, которые навязчиво транслируют идеалы и эталоны красоты. Подросток не может им противостоять, поскольку психика его настроена на сравнение. "Красивая или некрасивая, соответствую или не соответствую, - вновь вступает в разговор Лариса Карнацкая. - Быть идентичным самому себе, а не какой-то тете с экрана, как говорил известный психоаналитик Эрик Эриксон, быть внутри себя, как у себя дома, - такого навыка у подростков еще нет".

Серьезные исследования показали: чем чаще они читают или смотрят медиасоветы о моде и красоте, тем выше их неудовлетворенность собой. Один убивающий пример: 60 минут в Сети за любованием отфотошопленных картинок уменьшает самооценку на 80 процентов. Ведь худосочное тело ассоциируется со счастьем, статусностью, желанностью, а ты весишь уже 70 кг! "На фоне этой ярмарки тщеславия ребята попадают во внутренний конфликт, что-то изменить у них не получается. И это приводит к чувству вины, ненависти по отношению к себе, - утверждает психолог. - Находясь в плену идеальных образов, сегодняшние девочки замыкаются в себе, отрицают свое "я" и нажимают на кнопку "стоп" в раскрытии своего потенциала. Это образ гадкого утенка, который попал в Королевство кривых зеркал.

Осторожно: фотошоп

Впечатлившись большим процентом ненавидящих собственный живот среди девочек и их мам, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Ксения Трифонова загуглила эту тему, чтобы узнать, как влияют СМИ на нашу жизнь. Первая ссылка рассказывала о звездах с "неидеальной формой пупка".

"И это актуально для поколения, которое живет в медиасреде, для которого гаджеты становятся продолжением собственного тела, - убеждена она. - А крупные корпорации, которые вкладывают большие деньги в рекламу, умеют сделать так, чтобы она надолго засела в памяти".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Instagram запретил взрослым писать незнакомым подросткам

По мнению Ксении, индустрия рекламы остается очень консервативной, ею продолжают править в основном мужчины, а те продвигают образы идеальных красавиц, которых в жизни встретить практически невозможно. К слову, уже обсуждается предложение об обязательной помете, что к изображению применили фотошоп.

Большим брендам, которые, хочется верить, думают не только о получении прибыли, пора задуматься над тем, какое чувство неполноценности они развивают у будущих женщин. "На их совести и анорексия, и булимия. И злые шуточки в отношении бодипозитива, мол, его придумали некрасивые женщины, чтобы оправдать свою лень. Только позитивный настрой и признание того, что люди разные, но все они прекрасны!" - подвела итог Ксения Трифонова.

Общество Семья и дети

Главное сегодня

В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая
В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса
Турция уведомила РФ о проходе кораблей США в Черное море
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии