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11.04.2021 07:00
Рубрика: Общество

Почему успешные горожане становятся фермерами

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 74(8425)
В прошлом году в фермеры подались более 22 тысяч человек. Успешные горожане увольняются с руководящих должностей, продают квартиры и уезжают за тысячи километров строить новую жизнь. Почему? Несколько собранных "Российской газетой" конкретных историй отвечают на этот вопрос.
Веслонос - рыба из американской Миссисипи. Теперь фермер Эдуард Ахметсафин выращивает ее под Бугульмой. Фото: Из архива Эдуарда Ахметсафина Веслонос - рыба из американской Миссисипи. Теперь фермер Эдуард Ахметсафин выращивает ее под Бугульмой. Фото: Из архива Эдуарда Ахметсафина
Веслонос - рыба из американской Миссисипи. Теперь фермер Эдуард Ахметсафин выращивает ее под Бугульмой. Фото: Из архива Эдуарда Ахметсафина

Крым: сыр

У Михаила Батунина из Санкт-Петербурга была своя строительная фирма - строили метрополитен. На доход не жаловался. Но работа не приносила удовольствия, в городе стало тесно и захотелось вырваться на природу. Искали новое место для жизни долго. Под Петербургом не нашли столько земли, сколько хотелось бы - не 10-20 соток, а 10-20 га. Поначалу Крым даже и не рассматривали. Еще в 2000-х после неудачного отдыха зарекся туда ездить - так показалось там необустроенно. Мысль рассмотреть этот регион для переезда пришла случайно.

Фото: Из архива администрации Большекирсановского сельского поселения
Как донские аграрии помогают развиваться сельским территориям

Выбрали предгорный Крым, Бахчисарайский район, Бельбекскую долину. Думали развиваться постепенно: сначала построить дом, потом завести хозяйство. Но буквально в 500 метрах от будущего дома продавалась молочная ферма: у собственников не получалось выстраивать рентабельный бизнес. Вот так два года назад строитель переквалифицировался в фермеры. Говорит, увлекло не на шутку. Новый фермер подтянул качество молока до первого сорта. Стали делать творог, сливки, адыгейский сыр, брынзу, йогурт болгарский. "Поначалу хотели отдавать продукцию в магазин. Но все расходится прямо у нас на ферме. Люди приезжают за 70 км - из Симферополя, Севастополя", - говорит Батунин.

Понял, что основная проблема в молочном деле - с кормами. На стороне покупать дорого, а бывает, что и дефицит. Поэтому решили самостоятельно себя обеспечивать кормами. Жена стала индивидуальным предпринимателем и в прошлом году получила грант "Агростартап". На эти деньги купили трактор. Еще такую же сумму теперь надо вложить самим, чтобы обеспечить себя полностью сельхозорудиями. Если бы не поддержка минсельхоза в 2020 году, вряд ли все дойное стадо пережило эту зиму. Ведь корма подорожали в разы, говорит фермер. Государство компенсировало часть затрат на их покупку.

Сейчас дойного стада в хозяйстве 50 голов. И планы у нового фермера грандиозные. Попробовали варить сыр - получилось. Чтобы увеличить рентабельность, фермер строит сыроварню на 4 тыс. литров в сутки. Будут перерабатывать свое молоко и принимать у населения. Сейчас им в районе сдавать некуда. Сыроварня Батуниных станет выходом из ситуации.

Возвращаться в Питер семья даже не думает.

За молоком и молочной продукцией к фермеру Михаилу Батунину в Бельбекскую долину приезжают за 70 км из Симферополя и Севастополя. Фото: Из архива Михаила Батунина

Татарстан: рыба

В прошлом году в Татарстан завезли экзотическую рыбу веслонос, которая водится в американской Миссисипи. Треть тела занимает "нос" веслообразной формы. Максимальная длина - 221 см, масса - 90,7 кг. Так фермер Эдуард Ахметсафин из Бугульминского района решил потратить грант на развитие семейной животноводческой фермы почти на 3,7 млн рублей. Эдуард - заядлый рыбак. Но с 2017 года он постоянно на рыбалке - хобби стало работой. Смекнул, что в республике своего производства рыбы почти нет - вся завозная. Изучил рынок, съездил в Самарскую область к родственникам поучиться разведению рыбы и приобрел в 14 км от Бугульмы прудовое хозяйство. Сейчас в пруду у фермера водятся карп, сазан, амур, толстолобик и вот теперь веслонос. Ближайшие конкуренты, которые разводят эту рыбу, - в Астрахани. "Очень перспективная рыба - кормить не надо, она, как толстолоб, биопланктоном питается", - поясняет свой выбор Ахметсафин.

В фермеры уходят бывшие строители, работники нефтяных компаний, владельцы иностранных фирм

В прошлом году произвели 48 тонн карпа, 6 тонн веслоноса, 8 тонн толстолоба, 3 тонны амура. Постоянно на ферме работают два человека, а осенью, когда идет вылов, нанимают 20 человек. "Цена у нас хорошая, поэтому разбирают подчистую. А веслоноса полностью выкупили москвичи - фуру загрузили и повезли по ресторанам", - говорит фермер.

Теперь в планах - строительство инкубационного центра. И здесь фермер тоже надеется на помощь государства. "Сейчас мы часть мальков завезли, а часть - покупали личинкой. Но нам надо, чтобы свой посадочный материал был. В наших погодных условиях сложнее малька вывести, чем в южных регионах", - поясняет Эдуард Ахметсафин.

Не мешало бы обзавестись своим складским помещением: корма лучше закупить заранее - весной они уже дорогие. Нужна еще техника: зимой приходится нанимать трактор, чтобы машина могла доехать до фермы и купить товар.

Но в перспективе ждет, когда заработает программа агротуризма. Эдуард уже мечтает, как организует для гостей рыбалку по высшему разряду - обустроит домики, баньку, кухню, закупит снегоходы, квадроциклы.

Воронежская область: овощи

Александр Кольцов перебралсяв российскую глубинку из Германии. Фото: Из архива Александра Кольцова

В 90-е годы Александр Кольцов перебрался в Германию. Но с первых же дней мечтал вернуться обратно. Вроде бы и с языком проблем не было, и бизнес свой организовал - делали паркет. А все не то. Жил в постоянном стрессе и чувствовал себя чужим.

А теперь он вместе с семьей живет в Россошанском районе Воронежской области, организовал теплицу, где выращивает органические овощи, и невероятно счастлив. Переехали в 2017 году, в 2018 году его крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) получило грант для начинающих фермеров в размере 1,5 млн рублей.

"Мы выбрали это место, потому что тут много наших единомышленников: на базе хутора Атамановка организовано экопоселение, где люди в основном вегетарианцы - мясо не едим, алкоголь не пьем и не курим", - рассказывает Кольцов.

КФХ выращивает продукты, в которых нет ни капли химии. Выращивают зелень - рукколу, шпинат, а также помидоры, огурцы, тыквы. Только тыкв в хозяйстве 15 сортов. Недавно начали выращивать клубнику. А еще всей семьей собирают травы. Всю продукцию раскупают мгновенно, работает КФХ под заказ.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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А в свободное от работы время Кольцов бесплатно ведет детский духовой оркестр. Потому что по профессии он музыкант.

Сейчас Кольцов планирует расширяться - хочет оформить к имеющимся 1,5 га еще 6 га земли. Фермер хочет заняться экотуризмом, пропагандировать здоровый образ жизни и правильное питание на основе органических продуктов.

"Чтобы лечить душу и тело, - поясняет фермер. - Можно, например, поставить домики пчелиные - жужжание успокаивает. Или обучать лечебному голоданию на тех же травах", - говорит Александр Кольцов.

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