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07.04.2021 12:46
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура передала в Верховный суд дело экс-сенатора Рауфа Арашукова

Текст: Иван Егоров
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, всего к уголовной ответственности привлечено 20 человек. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Верховный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества или участие в нем, убийстве, присвоении или растрате, превышении должностных полномочий. А также подкупе или принуждении к даче показаний и заведомо ложному доносу.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
СК завершил расследование уголовного дела Арашуковых

В частности, Рауль Арашуков и 8 руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняются в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. А также растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Также, по данным Генпрокуратуры, Арашуковы обвиняются в организации в 2010 году в городе Черкесске убийств представителя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества.

Как отметили в надзорном ведомстве, бывшим сотрудникам следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике Казбеку Булатову и Андрею Филиппову, а также бывшему сотруднику МВД по республике Тимуру Бетуганову предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе. Они, по данным следствия, способствовали сокрытию доказательств преступной деятельности Арашуковых.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова

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