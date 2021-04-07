Глава СК провел прием граждан, недовольных расследованием гибели их близких

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел прием граждан, которые были очень недовольны работой следователей у себя в регионе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Жительница Ярославской области пожаловалась главе следственного ведомства на бездушие следователей и волокиту при расследовании уголовного дела о гибели ее дочери. В июле 2018 года тело девушки было обнаружено на улице в Ярославле. Судебно-медицинская экспертиза сказала, что причиной смерти стала колото-резаная рана в области шеи. На теле девушки были обнаружены еще несколько подобных ран. Женщина не согласна с версией следствия и считает, что ее дочь убили.

По словам Петренко, по делу неоднократно менялись следователи, не были проведены комплексная судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы, а также допросы свидетелей. Но при этом следователи в регионе проявили полное равнодушие к заявительнице, отказывались слушать ее доводы, хотя она как самый близкий человек лучше всего владеет информацией о характере дочери, ее круге общения и других данных, которые могут быть полезны следствию.

"В Уголовно-процессуальном кодексе, в том числе по нашей инициативе, расширен перечень прав потерпевших, они тоже участники процесса, имеют право задавать вам вопросы, предлагать назначить определенные экспертизы, поэтому с потерпевшими надо работать, а не отмахиваться от них бумагами", - напомнил подчиненным глава СК.

Руководитель Следственного комитета поручил назначить служебную проверку. На время проведения проверки от исполнения служебных обязанностей будут отстранены криминалист и следователь по этому уголовному делу. По поручению Бастрыкина уголовное дело передано в производство следователей центрального аппарата ведомства. А в Ярославль направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра). В Судебно-экспертном центре СК будут проведены дополнительные экспертизы. Поручено тщательно проверить круг общения погибшей, в том числе изучить личность отца двоих ее детей. "Два года нет никакого движения по делу, не отработаны версии и близкий круг. Раскрытие данного преступления - дело принципа для следствия", - подчеркнул Бастрыкин.

Следующие заявители были из Краснодарского края. Там в ноябре 2020 года семья из четырех человек, в числе которых было двое несовершеннолетних детей, попала в больницу после ужина. В результате 5-летняя девочка скончалась. Провели исследование продуктов питания, приобретенных в одном из магазинов и изъятых из квартиры семьи. В некоторых из них обнаружены стафилококк и кишечная палочка. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Родители погибшей девочки пожаловались Бастрыкину, что до сих пор не установлена точная причина смерти ребенка. Также, по словам родителей, врачи не приняли достаточных мер к спасению жизни их дочери и упустили время.

Александр Бастрыкин поручил сотрудникам территориального следственного органа проверить доводы родителей. К работе подключился Судебно-экспертный центр СК. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ещё один гражданин, которого принял глава СК, был из Ханты-Мансийского автономного округа. Он рассказал , что в 2003 году потерял брата. Преступление было совершено на территории Свердловской области. Мужчина был убит из огнестрельного оружия, но до сих пор это преступление не раскрыто.

Александр Бастрыкин напомнил, что преступления прошлых лет - одно из приоритетных направлений работы СК России. Он подчеркнул, что сейчас в арсенале криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК есть современная техника, успешно работает Судебно-экспертный центр, где проводятся самые сложные экспертизы. Всё это позволяет поднимать и распутывать преступления, которые долгое время оставались нераскрытыми. Председатель СК поручил принять это уголовное дело в производство следователей Главного следственного управления Следственного комитета.