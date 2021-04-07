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Рубрика: Происшествия

Цена ошибки

КС РФ разъяснил судам принципы оплаты труда военнослужащих
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8426)
Конституционный суд РФ запретил считать дополнительные выплаты военных-контрактников "неосновательным обогащением", даже если их начисление было произведено неправильно. Соответствующее постановление публикует "РГ".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

С просьбой о проверке положений статьи 1109 ГК РФ "Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату" обратился Владимир Носаев, который служил в войсковой части под Читой в звании майора. В 2015 году приказом командира части ему было начислено и выплачено более 150 тысяч рублей "дополнительного материального стимулирования". Однако спустя два года ведомственная проверка посчитала, что майор Носаев премии не заслуживал, поскольку имел неснятые дисциплинарные взыскания, и офицера обязали вернуть полученные деньги. Принимая решение, военные суды исходили из того, что дополнительная стимулирующая выплата военнослужащих не перечислена в статье 1109 ГК РФ как не подлежащая возврату и не является "денежной суммой, предоставленной гражданину в качестве средства к существованию". Между тем судебная практика по подобным делам является неоднородной, что, по мнению Носаева, расходится с требованиями правовой определенности, вытекающими из Конституции РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На эти факты обратили внимание и судьи КС, указав, что "реализация интегрированных в состав института неосновательного обогащения гарантий в ситуациях, схожих с делом заявителя" затрудняется. Но это еще не свидетельствует о неопределенности нормы.

В случае с дополнительной выплатой военнослужащих необходимо принять во внимание, что она направлена на реализацию компенсационной и стимулирующей функций, свойственных оплате труда, то есть фактически является частью "зарплаты" военнослужащих. Поэтому хотя статья 1109 ГК РФ и не содержит прямого указания на запрет требовать возврата всех видов денежного довольствия военнослужащих, но конституционно-правовым является именно такой подход.

Статья 1109 ГК не противоречит Конституции. Но дело Носаева подлежит пересмотру

- Иное ставило бы возможность взыскания с граждан неосновательного обогащения в виде полученного ими вознаграждения в зависимость от вида трудовой деятельности, - пояснил КС РФ, ссылаясь на целый ряд гарантий Конституции РФ, в том числе на принцип равенства перед законом и судом. Таким образом, признал КС, статья 1109 не противоречит Конституции. Дело Владимира Носаева подлежит пересмотру.

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