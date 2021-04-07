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11.04.2021 08:30
Рубрика: Экономика

Названы плюсы и минусы кредитов в магазине

Стоит ли брать кредиты в магазине
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Неделя № 74(8425)
POS-кредиты выдаются непосредственно в магазине, весь процесс происходит "на месте": вы подписываете договор с банком или МФО, те переводят деньги магазину, вы забираете свою покупку.
За простоту оформления POS-кредита скорее всего придется сильно переплатить за покупку. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС За простоту оформления POS-кредита скорее всего придется сильно переплатить за покупку. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
За простоту оформления POS-кредита скорее всего придется сильно переплатить за покупку. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Плюсы

- Минимум документов. Для оформления, как правило, требуется только паспорт.

- Минимальные требования. Почти нет ограничений по возрасту (от 18 до 100 лет), не обязательно иметь трудовой стаж и постоянный доход.

- Быстрота: оформление обычно занимает минуты.

- Вариативность срока погашения: чаще всего от трех месяцев до трех лет.

Минусы

- Все так быстро, что нет времени подумать, изучить договор и условия. Но даже в спешке стоит прояснить ключевые моменты: ставку и порядок погашения (он может оказаться неудобным). Обращайте внимание на формулировки: проценты за год и проценты за месяц - это совсем разные условия, предупреждает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

- Можно сильно переплатить: ставка по POS-кредитам ниже, чем по кредитным картам, но может быть выше кредитов, полученных в банке напрямую.

- Лишние услуги: продавец, например, может убедить вас, что нужно заодно купить расширенную гарантию на товар. Да, она будет действовать дольше заводской, но она не может быть условием одобрения кредита, подчеркивает председатель Совета СРО "МиР", президент НАПКА Эльман Мехтиев.

- Даже незначительные просрочки по POS-кредиту могут снизить шансы на одобрение кредитов на более существенные суммы, напоминает Вениамин Каганов.

Альтернативы

Рассрочка - ее предлагают многие магазины.

Кредитная карта - если погасить долг в грейс-период, переплачивать не придется.

Зарплатная карта с овердрафтом - пригодится, если на покупку немного не хватает; овердрафт спишется, как только поступит зарплата.

Обычный потребкредит - можно спокойно изучить все предложения.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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