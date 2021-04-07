Никас Сафронов создал серию портретов выдающихся разведчиков

Творчество заслуженного художника России всегда поражало меня изысканной элегантностью. Портреты его могут нравиться или не нравиться, но они входят в публичное пространство не сиюминутными однодневками и не вспышками дремлющего озарения.

Никасу Сафронову - 65. А могучей творческой энергии все прибывает. Нет для него невыполнимых задач и незавершенных дел. Фото: Предоставлено студией Никаса Сафронова

Уж если Никас Сафронов берется за что-то, душу его задевающее, то тут же проявляется воля могучей творческой энергии. Иногда это вызывает неприятие: как один человек может столько сделать, а? Но так всегда и обо всех говорят ленивцы, даже способные, но склонные больше к болтовне, чем к работе кистью или писательским пером. А Никас идет вперед. Накануне 65-летия он открыл для себя новый пласт героев.

Никас, как пришла идея создать целую серию портретов разведчиков, где каждый персонаж сугубо "штучный", да еще от чужих глаз скрытый?

Никас Сафронов: Много читал о разведчиках, особенно в советские годы. И всегда относился к этой профессии с большим уважением. Но в 1990-х годах тема стала как-то не особенно популярна, ушла... Историческая справедливость начала восстанавливаться в 2000-х. Меня стали приглашать на творческие встречи в клубы ветеранов разведки. Поначалу удивлялся: вокруг меня удивительные люди, герои, столько для спасения нашей страны и мира сделавшие. Но у них - никакого высокомерия. Скромны, просты, реальны. Общаться с ними легко и естественно.

А начать серию "Великие разведчики" побудил меня сюжет на телеканале "Звезда", посвященный Павлу Михайловичу Фитину. Молодой совсем человек, он руководил важнейшими операциями разведки с 1939-го и до 1946 года. Всю войну. Связался с Пресс-бюро Службы внешней разведки, переговорил с руководством. Вместе выработали стратегию. И я приступил к работе.

Наблюдая за вами долгие годы, заметил, что за дело вы беретесь решительно.

Никас Сафронов: Работа заняла два с половиной месяца. Смотрел фильмы о разведчиках, изучал материалы. Иногда задавался вопросом: как они сумели это свершить, добиться? И еще больше ими восхищался. Это вдохновляло, придавало сил.

Алексей Михайлович Козлов 6 месяцев просидел в камере смертников в ЮАР. Фото: Предоставлено студией Никаса Сафронова

Вряд ли кому-то из разведчиков довелось побывать в вашей мастерской, попозировать: все великие ушли из жизни. Были ли знакомы с кем-то из корифеев лично?

Никас Сафронов: С недавно покинувшим нас Джорджем Блейком. Обаятельный, интересный человек. Меня с ним познакомил один бывший разведчик.

Никас, если уж вы пошли в разведку, то учтите: в ней "бывших" не бывает.

Никас Сафронов: Догадываюсь. А у Блейка мы были в гостях. Приятный интересный собеседник. Говорил с легким акцентом. Прекрасно разбирался в геополитике, но и анекдоты рассказывал великолепно, и разные истории. Мы хорошо посмеялись. Я сделал тогда набросок, подарил Блейку. Обидно, что, встречаясь с Юрием Анатольевичем Шевченко, не догадывался, что он - Герой России, нелегал с невероятной биографией. Жалею, что лично не знал его коллег-соратников и не мог писать с натуры.

Все работы выполнены в единой лаконичной манере. Как вы рисовали? Использовали фото?

Никас Сафронов: Использовал архивные фотографии. И тут возникают разного рода нюансы, которые появляются на фото при непрофессиональной съемке. Исходный материал порой скудный, не всегда отвечал необходимым требованиям для создания портретов. Но я старался. Чтобы зрители лучше поняли героя, использовал не масляную краску, а графический карандаш - сангину: портрет обычно рисуется на тонированной бумаге сепией. Так работали великие мастера прошлого. Специально писал в этой технике. Она подчеркивает, отражает в портрете самые характерные черты человека.

Никас Сафронов: Невозможно сказать, кто из людей разведки сделал для страны больше или меньше. Они все величайшие герои

Некоторые художники признавались, что хотели написать к 100-летию отечественной внешней разведки именно 100 портретов, и даже в этом почти преуспели. А сколько портретов создано вами?

Никас Сафронов: За количеством не гнался, цифрами не увлекался. Более 30 человек - ключевых фигур в отечественной разведке ХХ и ХХI века. Они помогли выиграть войну, участвовали в становлении атомной программы страны, обеспечивали нашу с вами безопасность уже в недавние годы.

Представьте нашим читателям кого-то, изображенного на портретах. Чем обоснован выбор - почему именно они?

Никас Сафронов: О Павле Михайловиче Фитине, на эту серию и вдохновившем, уже говорил. Нелегал Иосиф Ромуальдович Григулевич был близким к Папе Римскому, не раз встречался с ним, беседовал. Даже награжден редчайшим Мальтийским крестом, а в СССР стал академиком. Атомный разведчик Барковский Владимир Борисович завербовал в Лондоне английского ученого, непосредственно занимавшегося разработкой неведомого нам тогда оружия. Полученная информация сыграла важную роль в создании советской атомной бомбы. Невозможно сказать, кто из людей разведки сделал для страны больше или меньше. Они все величайшие герои.

Павел Михайлович Фитин. Он вдохновил Никаса на создание серии портретов разведчиков. Фото: Предоставлено студией Никаса Сафронова

Некоторые нелегалы, такие как Абель-Фишер и Шевченко, использовали для легенды прикрытия профессию художника. Как думаете, почему так привлекает разведчиков мольберт с красками?

Никас Сафронов: Ко всему прочему, искусство успокаивает, дает время и возможность сосредоточиться. А профессия разведчика - это тоже искусство. Люди разведки чувствуют мир по-иному: более восприимчивы как к бедам, так и к радостям. И это находит отражение на полотнах. Они патриоты и, будучи высочайшими профессионалами, ставят перед собой цель и, как правило, ее достигают. Обычный человек в жизни часто расслаблен. Может быть, и талантлив, но дела делает абы как, не очень фиксируясь на собственных возможностях. Разведчик на это права не имеет. Свой талант он доводит до совершенства, потому что страна ставит перед ним большие задачи. Хочешь быть разведчиком, значит, должен понимать, что везде и во всем от тебя требуется высокий результат. Чтобы всегда быть интересным для нужных тебе собеседников, требуется всестороннее развитие. Тут литература, история, география, физика, да и живопись.

Где и когда будет выставка серии "Великие разведчики"?

Никас Сафронов: Первая выставка-презентация прошла у меня дома. Вскоре серия картин переехала в штаб-квартиру Службы внешней разведки. Позже выставка откроется и в Государственном центральном музее современной истории на Тверской.

Герой России Юрий Анатольевич Шевченко был профессиональным художником. Фото: Предоставлено студией Никаса Сафронова

И что будет с портретами дальше? Не разошлись бы, не разбежались и не исчезли бы в чьих-то коллекциях.

Никас Сафронов: Поэтому сразу же скажу, портреты не разойдутся по частным коллекциям. Это мой дар Службе внешней разведки России в знак глубочайшего уважения к ветеранам, действующим сотрудникам и, конечно, будущим поколениям разведчиков. Серия портретов - уже их собственность. Мечтаю, чтобы они сохранили эту коллекцию до тех пор, пока будет существовать само понятие СВР.

А никогда не хотелось попробовать силы в разведке? Вы же порой так близки к персонам из чужого высшего общества.

Никас Сафронов: Я не разведчик в силу своей ментальности. У меня плохая память на языки, на имена, забуду все адреса и явки... Но если бы меня с детства готовили к этой профессии, то, учитывая мою творческую натуру, не посрамил бы замечательную плеяду людей, серию портретов которых недавно закончил. Разведчики и внешне красивы.

Согласен, многих из них мне посчастливилось знать лично. Наши с вами впечатления полностью совпадают.

Никас Сафронов: А я рад, что узнал о многих сегодня и сохранил их образы. Герои у нас будут всегда, и теперь не упущу возможность повстречаться с ними и написать портреты.