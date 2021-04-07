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10.04.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Как в этом году изменятся остров Балчуг и другие знаковые места Москвы

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 74(8425)
В этом году Москва намерена вновь реализовать масштабные планы по благоустройству, которые в 2020-м нарушила пандемия - тогда многие проекты пришлось отложить, поскольку перед городом встали куда более важные задачи. Но спрятали их отнюдь не в долгий ящик. Уже к осени и даже раньше новый облик получат такие знаковые места, как остров Балчуг и район возле улицы Красная Пресня, вторую жизнь обретет парк Яуза и многие другие уголки столицы. Корреспондент "РГ" узнал подробности.
Такими скоро станут набережные острова Балчуг. Фото: www.sobyanin.ru

Музыка воды

Остров Балчуг, или, как его еще называют, Золотой остров - место по-настоящему уникальное и при этом недооцененное. Почему? Во-первых, много ли вы знаете островов, особенно в центре столицы? Во-вторых, все дело в расположении - с одной стороны у Балчуга Кремль и парк "Зарядье", с другой - Третьяковская галерея. Есть достопримечательности и на нем самом - например, знаменитый Дом на набережной и Дом музыки.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Но, как справедливо заметил в своем блоге мэр Сергей Собянин, остров сегодня выглядит грустно и уныло - зелени мало, тротуары узкие и местами разбитые, праздных пешеходов тут поискать. Некомфортно в итоге всем - и местным жителям, и гостям отелей и достопримечательностей.

Однако скоро все изменится - пространство острова как бы разделят на историческое и современное, но удобно при этом будет везде. Внутренняя часть Балчуга - Садовническая улица и переулки - используется в основном местными жителями и работниками, поэтому здесь просто обновят тротуары и сделают места отдыха со скамейками. "И наоборот - на набережных у воды гуляют туристы, а горожане катаются на самокатах и велосипедах. Там городское пространство могло бы выглядеть более ярко и современно, - считает мэр. - Напротив Дома музыки, например, вполне уместно будут смотреться оригинальные лавочки, обрамленные решеткой из металлических труб. Немного напоминает духовой оркестр и одновременно перекликается с темой реки".

Часть фонарей на острове заменят на ультрасовременные в минималистичном стиле, а другие сделают похожими на старинные газовые светильники. Парапеты у воды акцентируют с помощью подсветки - так сделано, например, на Крымской набережной, смотрится эффектно. Само собой, добавят зелени - помимо газонов и кустарников высадят липы, клены, вязы, декоративные яблони и другие деревья.

Новое дыхание получит и знаменитый Репинский сквер. Фото: www.sobyanin.ru

Настоящей изюминкой проекта станет обновление Репинского сквера - многим он известен своей скульптурной композицией "Дети - жертвы пороков взрослых". Здесь сохранят существующие деревья, а новые высадят с учетом архивных ситуационных планов. Фонари, лавочки и урны сделают в стиле конца 1940-х годов, когда и был создан этот сквер.

Словом, обновление Балчуга - крупнейший проект благоустройства этого года, который должен подарить Москве новое удобное общественное пространство.

Рядом с ГЭС-2 на острове появится пешеходная зона. Фото: www.sobyanin.ru

В тени рябин

Пресненский район столицы за последние годы уже успел заметно обновиться - Краснопресненскую набережную и площади у станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Краснопресненская" благоустроили и озеленили. Однако теперь решено привести в порядок главную магистраль района - улицу Красная Пресня и продолжающее ее Звенигородское шоссе. На последнем приведут в порядок дворы, заменят фонари, спрячут под землю провода и высадят новые деревья.

Фото: mos.ru
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А вот Красной Пресне суждено стать новой точкой притяжения - в чем-то проект ее преображения можно сравнить с Тверской. Здесь, например, снова "вырастут" деревья и кустарники, исчезнувшие много десятилетий назад. В департаменте капитального ремонта говорят, что вдоль проезжей части высадят липы, клены и рябины. "Они украсят территорию и защитят от шума и городской пыли. Дополнительно озеленим территорию газонами, девичьим виноградом, декоративными плодовыми деревьями. Все существующие зеленые насаждения сохраним", - подчеркивают в ведомстве. Словом, Пресня превратится в своеобразную зеленую реку, где станет гораздо комфортнее гулять.

В деталях с проектом обновления этой улицы поможет ознакомиться наша инфографика. На ней хорошо видно, что благоустройство затронет и небольшой парк Декабрьского восстания. В нем отремонтируют скамейки и ограду, высадят деревья и поставят новые площадки, причем не только для детей и спортсменов, но и для собак, отдельно для крупных и мелких пород.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Мелешенко

Это, кстати, не единственный парк, который ждет благоустройство в этом году. Работы начнутся в пойме реки Чермянки, главного притока Яузы в черте Москвы - там появится фактически новый парк общей площадью почти 50 га. На первом участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева сделают прогулочные маршруты с удобными спусками к воде, оборудуют спортплощадки, реконструируют стадион "Отрада" - там будет поле с подогревом, чтобы играть можно было и зимой.

А на втором участке вдоль Юрловского проезда появится эколого-просветительский центр - первая интерактивная площадка, посвященная изучению профессий будущего в сфере экологии. Сделают и экотропу на сваях - она пройдет вдоль обоих берегов Чермянки и будет связана пешеходными мостами. Такое решение не только создаст необычный маршрут, но и соединит два района - Отрадное и Южное Медведково - сейчас разделенные водой. Все это часть работ по созданию парка "Яуза", который еще называют суперпарком - его общая длина составит 20 км.

Кстати

Из метро - в парк

Конечно, на этом проекты благоустройства 2021 года в столице не закончатся. В департаменте капремонта, например, обещают облагородить территории возле 13 станций метро, причем 12 из них - это станции Большой кольцевой линии, которую сейчас активно строят. Возле них не просто поставят урны и скамейки, а кое-где разобьют целые мини-парки. Также уже возобновились работы возле нескольких станций МЦД - там тоже станет гораздо уютнее.

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