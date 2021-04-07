Мошенники крали деньги вкладчиков в Москве под видом форекс-дилера

В столице разоблачена деятельность компании, которая под предлогом заработка на финансовых вложениях в валюту похищала деньги вкладчиков. Злоумышленники, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, создали не позднее 2017 года в Москве общество с ограниченной ответственностью, действовавшее под видом брокерской компании.

"От имени этого общества заключались клиентские соглашения на предоставление сервиса для осуществления торговых операций на валютном рынке. Работники путем обзвона, а также с помощью рекламы распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций", - рассказала представитель МВД.

Подозреваемые обещали клиентам сверхприбыль от валютных операций. В действительности же никакой инвестиционной деятельностью указанная компания не занималась. Полученные активы, как выяснили оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, просто перечислялись на подконтрольные подозреваемым счета, откуда впоследствии похищались.

В ходе обысков по адресам проживания руководителей этой компании были обнаружены клиентские базы, расписки в получении денежных средств, а также памятка для работников, в которой были прописаны действия для уклонения от уголовной ответственности.

Преступников задержали в момент, когда они планировали ликвидировать компанию, похищавшую средства вкладчиков, и создать аналогичное по целям, но под другой вывеской юрлицо. "Изъяты печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать с целью извлечения незаконного дохода в размере около 100 тысяч долларов в неделю", - рассказала Ирина Волк.

В отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Его ведет следственное управление по ЮАО Главного следственного управления СК России по Москве. Двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности уже отправлены в СИЗО. Расследование продолжается.