Преступлением прошлой недели точно стал так называемый бой в Новых Вешках.

В тихий элитный коттеджный поселок, что располагается всего в полутора километрах от МКАД на севере ближайшего Подмосковья, пришлось вводить даже бронетехнику. А стрельбу жители местных особняков слушали на протяжении почти 9 часов.

Оперативникам угрозыска ранее поступила информация, что 61-летний Владимир Барданов хранит незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему. Они пришли проверить сигнал. Но хозяин дома с порога, а вернее, из окна, начал палить в них. Сначала из самозарядного карабина Симонова (СКС-45), затем из пистолета-пулемета системы Шпагина (ППШ-41), а после и вовсе метнул в правоохранителей две гранаты. Одна разорвалась, вторую заклинило. Только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал.

Правда, позднее, при очередной попытке штурма один из спецназовцев все-таки получил пулевое ранение в ступню. Ему была оперативно оказана медпомощь, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.

После ранения бойца было решено больше не штурмовать дом, а ждать, когда злоумышленник сдастся. Дом в итоге загорелся. Сначала сообщалось, что возгорание произошло после выстрела из гранатомета, который произвели спецназовцы. Но позднее выяснилось, что преступник сам стал виновником пожара. Либо пытался скрыть следы своих преступлений в огне, либо у него что-то случайно сдетонировало.

Как бы там ни было, когда коттедж заполыхал, Барданову предложили выйти и сдаться. Но он решил остаться на чердаке горящего дома. Полностью потушить пожар удалось лишь к 5 утра следующего дня. "После ликвидации возгорания сотрудниками пожарной части-17 при разборе завалов на третьем этаже дома были обнаружены человеческие останки", - сообщили в Следственном комитете России.

На следующий день СК России опубликовал фотографии из коттеджа, который рьяно "оборонял" от силовиков 61-летний Владимир Барданов. На них можно рассмотреть не только роскошь особняка подмосковного пенсионера, но и внушительный оружейный арсенал.

Следователи обнаружили в коттедже карабин СКС-45, два пистолета-пулемета Sa vz23, ручной пулемет РПК, три автомата Калашникова (АКМ), пистолет-пулемет Судаева (ППС-43), пистолет ТТ, пистолет Макарова, несколько наганов, а также множество гранат, в том числе светошумовых. "Изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, а также 1 шашка, 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сообщили в подмосковном главке СКР.

Отмечается, что в основном оружие Барданова - времен Великой Отечественной войны, но с восстановленными боевыми функциями. При этом у него было и официально зарегистрированное оружие. Шесть единиц - три охотничьих карабина МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничье ружье МЦ-109, охотничья винтовка с нарезным стволом, а также травматический пистолет Grand Power T10. Все оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизы.

Силовики рассказывают, что во время боестолкновения Барданов активно перемещался по дому и периодически менял оружие. В сгоревшей части дома был обнаружен также пистолет-пулемет "Кедр" с глушителем. Оружие этого типа сейчас имеется на вооружении МВД и Росгвардии. По словам силовиков, Барданов явно стрелял на поражение. Жертв удалось избежать, но из-за этого затянулся срок спецоперации.

В операции по задержанию Барданова принимали участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр". Отряд подмосковной полиции "Гром". На месте работали также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета. Над домом летал беспилотник, к коттеджу была подогнана бронетехника.

На следующий день "диванные эксперты" стали подшучивать над тем, что 90 бойцов элитных спецподразделений не смогли одолеть одного пенсионера. Вот только пенсионер был совсем не простым. "В отношении Барданова проводились оперативно-разыскные мероприятия, так как появились данные, что он является участником преступной группы, причастной к организации нелегального канала поставок огнестрельного оружия", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Параллельно в полицию поступило заявление, в котором говорилось, что мужчина хранит в доме гранаты РГД, противопехотные мины и гранатомет.

Обнаруженным в доме арсеналом можно было запросто держать оборону в течение нескольких дней. Кроме того, дом был специально построен в форме крепости - с маленькими окнами-бойницами и просматриваемыми подходами ко входу в особняк.

Уничтожить преступника выстрелом снайпера было можно. И снайперы были на позициях. Но приказ о стрельбе на поражение им так и не поступил. Видимо, правоохранители до последнего надеялись взять Барданова живым, чтобы расспросить и понять, с чем связан такой недружелюбный прием.

Когда дом загорелся, ему было предложено сдаться. Но подозреваемый отказался и продолжил палить по силовикам. Выстрелы продолжались до позднего вечера, пока дом не заполыхал практически полностью.

То, что Барданов был связан с криминалом, ни у кого не вызывает сомнения. Кстати, первую судимость он получил еще в 17 лет - отобрал у прохожего часы. В начале 2000-х он был объявлен в розыск по делу о мошенничестве. Его подозревали в "отжимании" бизнеса - сети автосалонов и торгового центра - у своего бывшего партнера. Вот только то дело до логичного конца почему-то не было доведено. И розыск Барданова прекратили.

Пенсионер явно не бедствовал. У Барданова была коллекция автомобилей и дорогих мотоциклов, в том числе внедорожники Infiniti QX80, Mazda CX-7, мотоциклы Harley Davidson XL 1200V, BMW R1200GS и BMW К1300S, Kawasaki ZZR 1400.

Да и сам коттеджный поселок Новые Вешки считается элитным. Стоимость дома тут стартует с отметки в 50 млн рублей. Здесь проживают банкиры, звезды шоу-бизнеса, известные спортсмены. К примеру, по соседству с Бардановым дома футболиста сборной России Антона Заболотного и бывшего игрока нашей сборной, а также экс-тренера футбольного клуба "Уфа" Вадима Евсеева.

По словам соседей, у Барданова был настоящий зоопарк. Ни одно животное, к счастью, не пострадало в ходе перестрелки. "Обнаружены дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах. Следствие установит законность владения и содержания животных", - сообщили в СК России.

Позднее стало известно, что специалисты Росприроднадзора заберут всех животных.

Арсенал

Чтобы посчитать патроны, обнаруженные в доме погибшего Владимира Барданова, сотрудникам Следственного комитета РФ понадобилось несколько дней. В итоге их оказалось больше 100 тысяч. Причем преступник фактически спал на боеприпасах - коробки с патронами нашли под его кроватью. Кроме патронов изъято и отправлено на экспертизу 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, а также 1 шашка, 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты.