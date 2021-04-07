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07.04.2021 18:52
Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в Москве

Текст: Ирина Огилько

В центре Москвы в среду вечером,7 апреля, в Большом Николоворобинском переулке обрушились строительные леса. Проверку начала прокуратура, об этом сообщает портал ведомства.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Проверку проводит Таганская межрайонная прокуратура. Специалисты намерены дать оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел около 16:00. Строительные леса упали на припаркованные рядом машины, одна из них получила сильные повреждения.

Движение по переулку перекрыто.

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