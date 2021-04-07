Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в Москве

В центре Москвы в среду вечером,7 апреля, в Большом Николоворобинском переулке обрушились строительные леса. Проверку начала прокуратура, об этом сообщает портал ведомства.

Проверку проводит Таганская межрайонная прокуратура. Специалисты намерены дать оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел около 16:00. Строительные леса упали на припаркованные рядом машины, одна из них получила сильные повреждения.

Движение по переулку перекрыто.