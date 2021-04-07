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В детсады Воронежской области завозили просроченные продукты, а в ряде случаев продовольствие неправильно хранили, создавая угрозу пищевых отравлений. Об этом заявили в прокуратуре региона.

В некоторых садиках были обнаружены продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность. А в МДОУ N 99 Воронежа ревизоры нашли испорченное мясо, которое якобы собирались не утилизировать, а приготовить для малышей.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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В мэрии пояснили, что инцидент произошел еще в конце 2020 года, причем нарушение пресекли не прокуроры, а кормить детей тухлятиной никто не собирался. Поставщик питания привез в несколько дошкольных учреждений непригодное для использования в пищу мясо. На вакуумной упаковке были наложены одна на другую наклейки с разными датами производства.

- Это выявили именно руководители детсадов, после чего поставщику были незамедлительно направлены претензии, в том числе с требованием забрать некачественную продукцию, заменив ее качественным продуктом. Учреждения образования не вправе самостоятельно утилизировать сырое мясо, поэтому его оставили на хранении. Готовить детям из него ничего не собирались. В меню были внесены изменения. Например, в детсаду N 99 в этот день бефстроганов заменили вареным яйцом, - сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Чтобы снизить риски, нужно поднимать закупочные цены на питание. В ближайшее время в городе планируют повысить родительскую плату (с 125 до 160 рублей в день). В детских садах она полностью идет на закупку продуктов и гигиенических принадлежностей.

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- Плата не корректировалась с 2019 года. Это сильно затрудняет работу, поскольку на такие малые деньги очень сложно найти добросовестных и ответственных поставщиков качественного питания, - рассказала руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

Деньги с родителей берут только за те дни, когда дети посещают садик.

Кстати

В регионе полностью освобождены от родительской платы сироты, многодетные граждане, семьи, где оба родителя инвалиды I или II группы либо инвалиды детства, а также семьи, где мама или папа является инвалидом боевых действий, воспитанником детского дома, работником муниципального детского сада.

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