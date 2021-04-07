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Рубрика: Происшествия

Убийственные фасады

Аварийные здания в городах создают угрозу для пешеходов
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 74(8425)
В Ивановской области обследуют все старые здания, чтобы выявить места, опасные для прохожих. Такое поручение дал губернатор Станислав Воскресенский после гибели 20-летней девушки, на которую обрушилась кирпичная кладка с корпуса политехнического университета.

ЧП произошло в Иванове на улице 8 Марта. Около пяти вечера девушка шла по тротуару вдоль здания, которое уже не используется для занятий. В этот момент часть фасада обвалилась.

Фото: Администрация Междуреченского городского округа
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К слову, обрушение продолжилось и на следующий день, аккурат в момент, когда на место трагедии приехал с цветами глава региона. Корпуса огородили вдоль улицы 8 Марта, затем решили обнести забором все здание по периметру и перестроить схему дорожного движения.

Злополучное здание находится в федеральной собственности. Оно передано Ивановскому политехническому университету на праве оперативного управления. Вуз теперь проверяет прокуратура.

Следователи же возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности гибель человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы.

Старые дома обследуют вне зависимости от того, кто ими владеет

В муниципалитетах Ивановской области будут созданы специальные комиссии с участием сотрудников МЧС. Старые дома обследуют вне зависимости от того, кто ими владеет.

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- Понятно, что денег никогда не хватает на ремонты. Но это не означает, что не надо огораживать территорию, чтобы люди понимали, где опасно, - напомнил Станислав Воскресенский.

Тем временем в Твери 1 апреля обрушилась стена жилого дома N 45, корпус 1, на улице Спартака. Обвалился фасад в секции, где расположены туалеты, - с четвертого по первый этаж. Люди не пострадали: услышав грохот, они сразу выбежали на улицу. Пострадавшее здание - одна из трех эффектных пятиэтажек красного кирпича, выстроенных в самом начале ХХ века для рабочих Рождественской мануфактуры. Сейчас "Казармы Берга" также служат общежитиями. В 2019-м комплекс признали аварийным и подлежащим расселению. Следователи проводят проверку по факту обрушения стены.

Вход в промзону запрещен

В Воронежской области наконец перекрыли свободный доступ людей к заброшенному сахарному заводу в центре поселка Рамонь. Ранее на живописных руинах (корпуса были построены в XIX веке) играли дети - рядом расположены спортшкола и станция юннатов, а также пляж. Ребята делали эффектные селфи - например, стоя на кирпичной трубе высотой около 40 метров, где единственной страховкой от падения могли служить лишь ржавые громоотводы. По обращению учителей и родителей на место выехали активисты Общероссийского народного фронта, увидели десяток аварийных зданий. Территория была ограждена только с одной стороны и с единственного КПП, где дежурили вахтеры пенсионного возраста, толком не просматривалась.

- В таком удручающем состоянии предприятие находится около 10 лет. Местные власти неоднократно общались с его владельцем - компанией "Продимекс", однако дальше обещаний дело не шло. По итогам проверки мы попросили о содействии правительство региона и администрацию Рамонского района. Теперь ограждение с предупреждающими табличками по периметру промзоны полностью восстановлено. Особенно опасные здания обнесли высокими заборами, - подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ Никита Панов. Также появились камеры видеонаблюдения, заключен договор с вневедомственной охраной. КПП оборудовали кнопкой экстренного вызова полиции.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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