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Рубрика: Происшествия

В Москве гастарбайтер ограбил на улице пенсионерку

Текст: Михаил Фалалеев

Приезжий 37-летний гость из ближнего зарубежья вырвал из рук 80-летней москвички сумку, где лежали ключи от квартиры, документы и деньги.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что пожилая женщина рассказала о грабеже полиции: ее ограбили, когда она возвращалась домой из продуктового магазина, при входе в подъезд дома, в котором она проживает.

Преступника задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ясенево. Его вычислили после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Вскоре мужчину с женской сумкой в руках взяли в проезде Одоевского. Похищенное возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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