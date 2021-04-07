В Москве няня напала на грудного ребенка

В Москве возбуждено уголовное дело после нападения няни на грудного ребенка. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, родители оставили двухмесячную девочку с няней, которая являлась индивидуальным предпринимателем. Вернувшись домой, супруги заметили болезненное состояние младенца и обратились к врачам. Девочку госпитализировали с сотрясением мозга.

Посмотрев установленные камеры, родители увидели, что няня агрессивно трясла ребенка, пытаясь успокоить. Затем она агрессивно швырнула девочку в кровать. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Будут допрошены родители девочки и сама няня.

Тем временем отец малышки создал публичную петицию, где предложил ввести обязательную сертификацию нянь. Это помогло бы родителям делать более осознанный выбор гувернеров. В то же время глава ассоциации агентств по подбору домашнего персонала Наталия Линькова отметила, что лицензирование сервисов действительно помогло бы вывести из тени значительную часть рынка. По оценкам экспертов, систему можно было бы выстроить по принципу туристического рынка, где ответственность компаний застрахована.