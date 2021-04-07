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07.04.2021 20:49
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье горит химический склад

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области загорелся склад, где хранится бытовая химия. По последним данным, площадь пожара достигла уже 6 тысяч квадратных метров.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, пожар начался в промзоне в Люберцах. Поскольку на складе хранятся горючие вещества, огонь довольно быстро распространяется. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, помимо автомобильной техники привлечен и пожарный поезд. Пока справиться с огнем не удается, тушение осложняет сильный ветер.

В тушении задействованы 80 спасателей. Данных о пострадавших пока не поступало.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Люберцы

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