В Подмосковье горит химический склад

В Московской области загорелся склад, где хранится бытовая химия. По последним данным, площадь пожара достигла уже 6 тысяч квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, пожар начался в промзоне в Люберцах. Поскольку на складе хранятся горючие вещества, огонь довольно быстро распространяется. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, помимо автомобильной техники привлечен и пожарный поезд. Пока справиться с огнем не удается, тушение осложняет сильный ветер.

В тушении задействованы 80 спасателей. Данных о пострадавших пока не поступало.