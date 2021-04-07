В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица

В Московской области 51-летняя женщина умерла во время лифтинга лица. Региональное ГСУ СК начало расследование инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники одного из салонов красоты в Коломне во время процедуры решили ввести клиентке анестезию. Однако почти сразу после укола с ней случился припадок. Персонал вызвал скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Эксперты выяснили, что женщина умерла от отравления обезболивающим препаратом. Запрошена ее медкарта, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ.