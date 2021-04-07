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07.04.2021 07:36
Рубрика: Происшествия

На Камчатке инспектор Росрыболовства обвинен в служебном подлоге

Текст: Юлия Гарднер

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении госинспектора Росрыболовства. Ему вменяют злоупотребление полномочиями и служебный подлог (часть 1 статьи 285, часть 2 статьи 292 УК РФ).

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По версии следствия, 09 августа 2019 года он проверял деятельность общины коренных малочисленных народов Севера в районе устья реки Тигиль. Нарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов не выявил. Однако, желая повысить показатели своей работы и получить премию, составил на одного из членов общины административный протокол. При этом инспектор знал, что данный человек отсутствует на территории Тигильского района.

"В последующем подозреваемый передал сфальсифицированный протокол руководству отдела для привлечения женщины к административной ответственности", - сообщает СУ СК РФ по краю.

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