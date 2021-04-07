В Приморье суд обязал предоставить квартиру семье, ждавшей жилье 49 лет

Ленинский районный суд обязал администрацию Владивостока предоставить квартиру жителям, которые с 1972 года стояли в очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья, 49 лет муниципалитет не мог найти квартиру, подходящую по площади для семьи из шести человек. Дело сдвинулось с мертвой точки после жалобы в прокуратуру. После проверки по факту бездействия должностных лиц, прокуроры подали иск на мэрию с требование предоставить жилое помещение по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам.

Пока дело рассматривалось два члена семьи скончались, и необходимая для квартиры площадь уменьшилась до 72 квадратных метров. Такое помещение должны предоставить приморцам после вступления в силу решения суда. Его исполнение проконтролирует прокурор.