В Южно-Сахалинске три школьника отравились лекарствами

Трое 13-летних школьников госпитализированы в детскую областную больницу Южно-Сахалинска с признаками медикаментозного отравления.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава региона, детям стало плохо во время уроков. Вероятно, они приняли какое-то лекарство, но при каких обстоятельствах это произошло - не сообщается. Сотрудники школы вызвали "скорую", и учеников немедленно госпитализировали. Сейчас их состояние стабильно, угрозы для жизни нет.

Проверку по факту случившегося начали в следственном отделе и прокуратуре Южно-Сахалинска.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет принят ряд мер профилактического характера, а также дана оценка действиям родителей несовершеннолетних и должностных лиц", - заявили представители СУ СК по Сахалинской области.

"При наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - отмечают в прокуратуре региона.