В Приморье ограничили движение на дорогах из-за паводков

Из-за активного таяния снега в Приморье подтоплены несколько участков дорог. В целях безопасности движение по ним ограничили.

Как сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на данные регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, из-за повреждения двух мостов в Яковлевском районе проезд закрыт на дороге Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка. Вместо нее предлагают воспользоваться участком Достоевка-Покровка-Минеральное. Нельзя ехать по трассе Лукъяновка-Новополтавка, объезд можно осуществить через дорогу Дальнереченск-Рощино-Восток-Лимонники. Ограничения для легковых машин ввели в Дальнереченском районе на дороге Марьевка-Поляны. Сейчас там работают экскаватор, грейдер и самосвал.

Кроме того, на некоторых участках действуют частичные ограничения. На дороге Артем-Находка-Порт Восточный, в районе поселка Артемовский, движение осуществляется по одной полосе. Большегрузы прокладывают маршрут по участку Кневичи-Заводской.

Вода также залила дорогу Уборка-Самарка-Ариадное. Проезд там пока открыт, но уже есть переливы на 54, 70 и 84 километрах глубиной в пять сантиметров и длинной до десяти метров.

Специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации.