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07.04.2021 15:37
Рубрика: Происшествия

Экс-главу Циолковсого заключили под стражу

Текст: Мария Волкова

Бывшего главу ЗАТО Циолковский подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя экс-чиновник заключен под стражу, сообщает СУ СК по Амурской области.

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Речь идет о ситуации вокруг строительства снежного городка в 2018 году. Следствие полагает, что бывший глава администрации распорядился подготовить документацию для аукциона по выбору подрядчика. Условия конкурса были недостижимы для всех участников, кроме одного. Именно эта организация, ставшая впоследствии победителем аукциона, разработала техзадание, на основании которого была подготовлена конкурсная документация. Цена являлась завышенной.

С этой фирмой был заключен муниципальный контракт. Поставщику услуг администрация Циолковского перечислила почти три миллиона рублей. Фактическая стоимость работ была далека от этой суммы. Следователи полагают, что муниципальному образованию был причинен ущерб в размере 1,785 миллиона рублей.

Максимальная санкция по части 2 статьи 285 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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