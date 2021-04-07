Современные Мавроди с каждым годом становятся изощреннее и изобретают новые способы наживы, хотя и не чураются традиционных схем. По-прежнему обманывают людей гадалки, телефонные аферисты, лжеработники социальных и коммунальных служб, сотрудники медицинских, косметологических фирм, которые предлагают пройти бесплатное обследование, а затем навязывают оформление крупных кредитов. По-прежнему работают и финансовые пирамиды, постепенно перемещаясь в интернет, где аферисты ищут доверчивых клиентов и за их счет раскручивают свой сомнительный бизнес.

Успеть вернуть

Как отмечают эксперты, в числе жертв пирамид есть немало молодых людей, которые осознанно пошли на риск и вложили деньги, надеясь успеть сорвать куш, пусть и за счет других клиентов. Но традиционно значительная часть пострадавших от мошенников - доверчивые пенсионеры. Так, в редакцию "РГ" обратился 85-летний Александр Гречишников. В письме он рассказал, как в 2018 году вместе с супругой вложил все сбережения - 900 тысяч рублей - в потребительский кооператив "Инвестсоцвклад". В 2019 году Гречишниковы узнали, что кооператив оказался финансовой пирамидой и рухнул, а его руководитель Евгений Митин арестован. После такой новости здоровье Александра Семеновича сильно пошатнулось.

"В ответ на мои обращения в прокуратуру, МВД, Центробанк и правительство республики приходят банальные отписки, никакой конкретики о возврате наших денег. Кто поможет вернуть честно заработанное и украденное мошенниками? Как добиться справедливости?" - написал Александр Гречишников в своем письме.

Кстати, по данным МВД России, жертвами "Инвестсоцвклада" стали более четырех тысяч человек, в основном такие же пенсионеры, как Гречишниковы. Многие из них "купились" на обещание до 14 процентов годовых и были уверены, что вкладывают деньги в банк, а не кооператив, не вчитываясь в подписываемые документы. Люди не подозревали, что у компании нет лицензии, она не занимается инвестированием, а выдает проценты за счет новых пайщиков. Рано или поздно "мыльный пузырь" должен был лопнуть. Кто-то успел вывести из него деньги, а кто-то нет. Сумма общего ущерба от деятельности пирамиды составила около 600 миллионов рублей.

Как стало известно "РГ", расследование уголовного дела по "Инвестсоцвкладу" практически завершено, сейчас идет процесс ознакомления с материалами дела обвиняемыми. Но радоваться рано: аналогичные судебные разбирательства длятся по несколько лет из-за большого количества потерпевших. Поэтому неизвестно, когда пайщикам вернут хотя бы часть вложенных средств.

Откуда доход?

К сожалению, история с "Инвестсоцвкладом" и аналогичными фирмами ничему жителей Башкирии не научила. По данным отделения национального банка по РБ Банка России, в Уфе сегодня действует сразу несколько сомнительных компаний, имеющие явные признаки финансовых пирамид. По трем из них надзорный орган уже направил материалы в правоохранительные органы для поверки. Названия их не разглашаются.

Также в Уфе действует офис татарской компании "Финико", позиционирующей себя как "система автоматической генерации прибыли" и обещающая клиентам баснословную прибыль без четкого объяснения, откуда такая доходность. Между тем в Татарстане по итогам проверки деятельности этой компании возбуждено уголовное дело по статье "Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере". По информации прокуратуры Татарстана, клиентам "Финико" предлагали инвестировать средства в фондовые рынки, криптовалюту и другие торговые площадки, гарантируя до 25 процентов годовых. Но в действительности, у компании не было лицензии форекс-дилера, и она не была зарегистрирована в госреестрах и налоговых органах.

"Злоумышленники привлекли не менее 80 миллионов рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды", - говорится в официальном сообщении прокуратуры Татарстана.

По словам заместителя начальника отдела безопасности нацбанка республики Наиля Габидуллина, "Финико" - один из ярких примеров современных финансовых пирамид, которые активно рекламируются в сети и привлекают деньги под якобы высокодоходную деятельность (торговлю цифровыми активами, вложениями в недвижимость, осуществление микрофинансовой деятельности). Но фактически все средства перечисляются на банковскую карту физического лица, а затем похищаются.

Также в нацбанке РБ отметили: признаки пирамиды имеет и некий жилищный кооператив, который обещает пайщикам помочь приобрести квартиру в любом уголке страны, не давая при этом юридических гарантий. Жилье могут купить, но оформляют его на баланс кооператива, а с пайщиком заключают лишь договор на получение консультационных или образовательных услуг. То есть, когда пирамида пошатнется, квартира попадет в конкурсную массу и, соответственно, ее поделят между всеми пайщиками кооператива.

Другой сомнительный потребкооператив обещает пайщикам доходность на уровне 30 процентов годовых якобы за счет инвестиций в сфере недвижимости, строительства и микрофинансирования.

Возникает вопрос: почему же эти компании никто не закроет? Просто проверить их работу надзорные органы могут, только если будут жалобы от клиентов. А Центробанк имеет право лишь сигнализировать о своих подозрениях в правоохранительные органы. Таков закон.

Найди отличия

Поэтому гражданам нужно самим тщательнее изучать информацию об организации, прежде чем доверить ей свои деньги, говорят специалисты. Итак, как понять является ли кооператив или инвесткомпания финансовой пирамидой или нет?

Эксперты советуют больше доверять организациям, которые входят в спецреестр либо имеют лицензию Банка России. Проверить информацию можно на официальном сайте ЦБ www.cbr.ru либо в приложении "ЦБ онлайн". Также следует изучить данные о предприятии на сайте налоговой службы и отзывы в интернете (если среди них много однотипных восхвалений и восторгов, стоит засомневаться).

Один из признаков финансовой пирамиды - построение бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда участникам предлагают привести новых клиентов и получить за это баллы или прибыль. Но самое главное - мошенники публично обещают высокие проценты по вкладам, но не могут подтвердить свою инвестиционную деятельность и не дают конкретной информации о размещении привлеченных средств.

- Финансовые пирамиды существуют с незапамятных времен (начиная с 17 века), поэтому сегодня можно говорить не столько об искоренении этого вида мошенничества, сколько о сокращении "среднего срока жизни" нелегального участника. Важно, чтобы каждый житель республики внимательно анализировал информацию о деятельности потенциального финансового партнера, остерегался мошенников и не давал им обогащаться за свой счет, - подчеркнули в нацбанке по РБ.

Полезная книжка

Внешние признаки "финансовой пирамиды":

- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга;

- предполагаются предварительные взносы для последующего участия в проекте;

- гарантия либо публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень;

- компания не уточняет, как будут размещены привлеченные средства, и информацию о собственных активах;

- привлечение денег населения для участия в различного рода программах, в том числе на приобретение автомобилей, квартир, земли, товаров народного потребления, выступающих в качестве альтернативы банковскому кредиту.

Кстати

В Стерлитамаке 450 жертв кооператива "Алтын капитал и компания" ждали решения суда почти четыре года. Эту финансовую пирамиду создал Кирилл Белоносов, который с 2013 по 2016 годы получил от пайщиков более 88 миллионов рублей, обещая им доходность до 40 процентов годовых. Мужчину приговорили к пяти годам трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его арестованное имущество оценили на сумму 20 миллионов рублей.

Контакты

Сайт Банка России: www.cbr.ru

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров: www.fedfond.ru