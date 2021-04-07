В Нижнем Новгороде застрелили работника логистической компании

В Автозаводском районе приволжской столицы по факту насильственной смерти человека возбуждено уголовное дело.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 7 апреля 2021 года утром на улице Минеева в ходе инструктажа работников логистической компании, занимающейся перевозками грузов, один из сотрудников произвел выстрел из огнестрельного оружия в коллегу. От полученных телесных повреждений 23-летний мужчина скончался.

В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия. Допрашиваются свидетели, в том числе работники фирмы, изымается необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.