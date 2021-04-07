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Рубрика: Происшествия

Откуда? Забыл...

В Уфе у сотрудника ГИБДД нашли имущество на 44 миллиона рублей
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8426)

Прокуратура Башкирии направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ГИБДД республики на общую сумму более 44 миллионов рублей.

Фото: Петр Коннов/РГ
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По данным надзорного ведомства, бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД России по Башкирии приобрел в Уфе на неустановленные доходы три офисных помещения общей площадью более 700 квадратных метров, квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке, а также два внедорожника. Подтвердить законность покупки всего этого имущества экс-сотрудник ГИБДД не смог.

При этом вся недвижимость и транспортные средства были оформлены на близких родственников бывшего полицейского, у которых, как показала проверка, не было финансовой возможности делать столь дорогостоящие покупки.

Кстати, сотрудника ГИБДД уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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