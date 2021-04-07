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07.04.2021 10:25
Рубрика: Происшествия

По колено в грязи

Жители Елкибаево не могут выбраться из домов из-за огромных луж
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 74(8425)
Из-за резкого потепления и таяния снега деревня Елкибаево, что находится в Калининском районе Уфы, теперь больше напоминает Венецию, а местами - болото. Резиновые сапоги уже не спасают, даже внедорожники тонут в грязи. Кто-то пока решил не возить детей в школу и работать из дома, кто-то вынужден ежедневно проходить эту полосу препятствий на свой страх и риск.

- Мы живем здесь уже четыре года, получили землю как многодетная семья. Нас здесь много таких. Построили дом. И почти каждый год весной месим грязь! Честно говоря, надоело уже, руки опускаются. Чтобы дети нормально ходили в школу, приходится снимать квартиру в Шакше, - рассказывает мама троих детей Лиля Хайруллина-Загитова.

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска
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Марина Исхакова переехала с семьей в Елкибаево только в прошлом году, и для нее проблема с подтоплением стала неприятным сюрпризом.

- Вложили все сбережения, чтобы построить дом. Нам обещали дороги, освещение, газ и прочие блага цивилизации, а в действительности утопаем в грязи. Сейчас вода постоянно прибывает, и мы физически не можем выйти из дома. Супруг на работу не поехал, не повез сына в гимназию в Федоровку: машина застряла. Молю Бога, чтобы никто не заболел, ничего не случилось, потому что ни скорая помощь, ни пожарные до нас просто не смогут добраться! - поделилась переживаниями Марина.

Отчаявшиеся жители Елкибаево обратились за помощью к депутату госсобрания РБ Лие Хафизовой и пригласили ее к себе в деревню.

- Каждый житель хотел, чтобы я дошла до них, но физически не смогла это сделать: пройти через гигантские лужи практически невозможно! - рассказала Лия Хафизова. - Накануне людям пришлось вызывать спасателей, чтобы откачать воду, которая начала заливать дома. В одном из них живет семья с ребенком-инвалидом.

По мнению депутата, этой ситуации могло и не случиться, если бы власти организовали вывоз снега, построили дороги, ливневки или хотя бы вырыли траншеи и водоотводы. Лия Хафизова собирается выяснить, за чей счет будут ремонтировать после подтопления дороги, отсыпанные по программе поддержки местных инициатив. Ведь, к примеру, жители улицы Комфортной скидывались по десять тысяч рублей, ее отсыпали в прошлом году, но проваливается она уже сейчас.

Фото: ТАСС
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В пресс-службе администрации Калининского района Уфы корреспонденту "РГ" объяснили: проблема в том, что деревня Елкибаево частично расположена в низине, это и приводит к затоплению в период паводка.

- Мы рекомендуем жителям принимать меры по укреплению грунта на своих участках. Что касается дорог, то сейчас в Елкибаево ведется проектирование шести основных магистральных улиц, после чего проведут экспертизу. А там будет решаться вопрос с финансированием. При строительстве дорог, предусмотрят и водоотведение, - отметила начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района Уфы Вера Пояркова.

Однако жители устали ждать "светлого завтра", им хочется выходить из домов без опасения провалиться в грязь сегодня и сейчас.

Между тем

По данным МЧС по Башкирии в систему "112" в Башкирии уже поступило 423 сообщения о подтоплении придомовых и дворовых территорий. Основными причинами стали скопление талых вод, засорение ливневой канализации, водопропускных труб и водоотводных каналов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Паводки в России

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