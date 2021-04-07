При пожаре в Иркутской области погибли двое детей

Новости

По федеральной трассе под Воронежем проехал бомбардировщик 11:03
Бронзовый бюст Юрия Гагарина откроют в белорусском музее космонавтики 10:56
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала ноября 10:53
Google обвиняют в слежке за пользователями Android-смартфонов 10:52
Мэром Симферополя избран Валентин Демидов 10:44
Сбербанк в марте заработал рекордную чистую прибыль - свыше 103 млрд рублей 10:33
В России предложили писать на фастфуде предупреждения о его вреде 10:33
МИД Болгарии осудил осквернение памятника хану Кубрату на Украине 10:33
СМИ: Хоккеисту "Авангарда" Алексею Емелину трансплантируют печень 10:29
В управлении Суэцкого канала допустили вину капитана в инциденте с Ever Given 10:21
Актер Борис Бекет умер от остановки сердца 10:18
Канадский суд отказал пособнику нацистов в приостановке дела о депортации 10:03
Япония не обсуждает с США бойкот Олимпиады в Китае 09:58
В Zoom ответили на сообщения об ограничениях для российских госучреждений 09:54
Лавров посадил гималайский кедр в столице Пакистана 09:44
Власти Швеции продолжат политику нейтралитета 09:35
В Коломне пытались сбыть около 5 килограммов наркотиков 09:32
Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля 09:30
Собянин рассказал о технологиях, которые помогли бороться с COVID-19 09:30
Наталья Сергунина: "Весенняя неделя добра" стартует в Москве 09:19
В Приморье суд обязал предоставить квартиру семье, ждавшей жилье 49 лет 09:18
В Эстонии более 700 человек заразились коронавирусом после первой прививки 09:09
Школьников в столице Киргизии вновь перевели на онлайн-обучение 09:07
В Москве начался капитальный ремонт Строгинского моста 08:57
Лекции, мастер-классы, спектакли: москвичей приглашают на мероприятия ко Дню космонавтики 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
За неделю до старта Юрия Гагарина: пятница, 7 апреля 1961 года
За неделю до старта Юрия Гагарина: пятница, 7 апреля 1961 года
07.04.2021 09:31
Рубрика: Происшествия

При пожаре в Иркутской области погибли двое детей

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба управления МЧС по Иркутской области Фото: Пресс-служба управления МЧС по Иркутской области
Фото: Пресс-служба управления МЧС по Иркутской области

Трагедия произошла вечером во вторник на улице Фрунзенской поселка Окунайский Казачинско-Ленского района. Около 21 часа загорелся частный дом. Когда пожарные справились с огнем, в одной из комнат они обнаружили тела семилетнего мальчика и его трехлетней сестры.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области
В Самарской области назвали возможную причину пожара в ангаре

Во время пожара глава семьи находился на работе, информирует главк МЧС по региону. Мать оставшихся дома без присмотра малолетних детей была в гостях.

Как рассказали в министерстве, электроприборы в деревянном двухэтажном доме оставались включенными. Хозяева знали о плохом состоянии электропроводки. Причину возгорания установят эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС.

По предварительным данным, семья не состояла на учете в органах системы профилактики, уточнили в прокуратуре Иркутской области.

Организована проверка исполнения сотрудниками упомянутых органов требований законодательства.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета
В МИД рассказали о сроках возвращения посла России в США
Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля
ВШЭ подтвердила отказ Zoom работать с госкомпаниями из России
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал