При пожаре в Иркутской области погибли двое детей

Трагедия произошла вечером во вторник на улице Фрунзенской поселка Окунайский Казачинско-Ленского района. Около 21 часа загорелся частный дом. Когда пожарные справились с огнем, в одной из комнат они обнаружили тела семилетнего мальчика и его трехлетней сестры.

Во время пожара глава семьи находился на работе, информирует главк МЧС по региону. Мать оставшихся дома без присмотра малолетних детей была в гостях.

Как рассказали в министерстве, электроприборы в деревянном двухэтажном доме оставались включенными. Хозяева знали о плохом состоянии электропроводки. Причину возгорания установят эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС.

По предварительным данным, семья не состояла на учете в органах системы профилактики, уточнили в прокуратуре Иркутской области.

Организована проверка исполнения сотрудниками упомянутых органов требований законодательства.