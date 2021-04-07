В Канске рухнула часть стены многоквартирного дома

Часть стены многоквартирного дома рухнула в Канске. 42 человека, в том числе 18 детей, эвакуированы. Жертв нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, проинформировали после случившегося в региональном главке ведомства. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Согласно данным управления СК по Красноярскому краю и Хакасии, за несколько дней до происшествия жильцы 30-квартирного сообщили в соответствующие инстанции о том, что стена начала разрушаться. Известно также: администрации города планировала реконструировать здание.