Жилые дома Красноярска затопило речными водами

Около полуночи интенсивное таяние снега в связи с дневным потеплением (до +15 градусов) привело к переполнению озера "Парк Октябрьский". Как рассказали в администрации города, излишек воды ушел через автоматический водосток в реку.

Повышение уровня воды в Бугаче стало причиной подтопления трех зданий: частного дома в переулке Лесосибирском и двух частных домов на улице 6-я Пригорная. Кроме того, подтоплены некоторые подворья

Четырем эвакуированным жителям дома в переулке Лесосибирском предоставлено временное жилье из маневренного фонда. Горожане с улицы 6-я Пригорная переночевали у родственников.

Специалисты принимают экстренные меры. В частности, ведут отсыпку береговой линии. Здесь работают шесть единиц техники, уточнили в мэрии. Это необходимо для предотвращения дальнейшего разлива воды.

Уровень воды в Бугаче постоянно контролируется. Сегодня специалисты отмечают, что он понижается.

Готов пункт временного размещения для пострадавших. Его вместимость - 66 человек.

Сейчас в разных районах города специалисты чистят ливневую канализацию и откачивают талые воды. Поскольку ночью жидкость в сетях замерзает, лед растапливают горячей водой. Бригады также размывают русла природных ручьев, чтобы они не вышли из берегов. В частном секторе прочищают систему водосборных лотков. Бетонные конструкции освобождают от мусора.

Напомним, в феврале представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло на совещании с представителями регионов сообщил, что более 180 тысяч жителей примерно 700 населенных пунктов СФО весной могут попасть в зону риска из-за паводков, обусловленных обильными осадками. По словам полпреда, наиболее вероятно подтопление в Новосибирской, Омской, Томской областях, в Алтайском и Красноярском краях.

10 марта в Красноярске прошло совещание по обстановке на реке Бугач, где ситуация уже тогда вызывала опасения. В русле скопилось немало льда и снега, которые препятствуют течению. Специалисты начали резать лед, чтобы вода свободно уходила по образовавшимся каналам. На время паводка в городе был установлен контроль уровня воды в малых реках. В том числе - круглосуточный дежурный пост на Бугаче.