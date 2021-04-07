Житель Красноярского края признался в избиении ветерана войны

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на ветерана Великой Отечественной войны, который был избит и ограблен незнакомцем. Задержанный дал признательные показания, сообщили в главке МВД по Красноярскому краю.

Накануне сотрудники Следственного комитета и полиции после опроса возможных свидетелей преступления и просмотра записей с камер наружного видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Это 40-летний житель поселка Зыково Березовского района, где было совершено нападение на ветерана.

По информации следствия, мужчина воспользовался незапертой дверью и проник в квартиру пенсионера, избил его и забрал 20 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Правоохранители отмечают: ветерану потребовалась медицинская помощь.

Уголовное дело, возбужденное сотрудниками МВД, прокуратура передала в Следственный комитет. Сыщики намерены ходатайствовать в суде об избрании задержанному меры пресечения в виде взятия под стражу.