На Ставрополье ученица выпала из окна школы

В селе Старомарьевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края из окна третьего этажа школы выпала ученица. Как сообщил глава округа Сергей Филичкин, она получила тяжелые травмы и сейчас за ее жизнь борются врачи.

- Несовершеннолетняя выпала из окна, самостоятельно открыв его. Сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" под наблюдением медицинских работников, - написал Филичкин в своем аккаунте Instagram.

Врачи оценивают состояние девочки как стабильно тяжелое. Правоохранители уже разбираются, что именно предшествовало падению ребенка и связано ли оно с какими-то нарушениями. Служебную проверку ведут министерство образования Ставрополья и управление образованием Грачевского муниципального округа. По предварительным данным, это был несчастный случай.