Калининградец заставил школьницу сделать интимные фото и видео

В Калининградской области 20-летнего молодого человека будут судить за то, что он шантажом заставил 12-летнюю девочку из Свердловской области делать и присылать ему интимные фото и видео.

Обвинение жителю Немана предъявлено по трем статьям УК: понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней; вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего; понуждение несовершеннолетней к совершению действий сексуального характера; приобретение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, переписка со школьницей началась в ноябре 2018 года, когда обвиняемый сам был еще несовершеннолетним и жил в общежитии одного из колледжей Калининграда.

По версии следствия, студент познакомился с 12-летней девочкой в одной из соцсетей и получил ее фотографии в обнаженном виде. Затем он начал шантажировать школьницу, угрожая публикацией этих снимков в интернете, и требовал присылать ему интимные фото и видео с ее участием. Девочка была вынуждена согласиться, опасаясь огласки. Позже он потребовал от нее еще и деньги - 400 рублей. Наконец школьница рассказала о произошедшем своей маме, которая и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

К этому времени, как полагает следствие, обвиняемый получил от несовершеннолетней не менее 40 фото и не менее 12 видеофайлов интимного характера. Детскую порнографию он разместил в личном аккаунте облачного хранилища данных, а ссылку для доступа к просмотру отправил нескольким пользователям одной из популярных соцсетей.

Вину в совершении этих преступлений обвиняемый признал частично, сообщив следствию, что ему не был достоверно известен возраст школьницы. Следствие завершило сбор доказательств, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Московского района города Калининграда, направлено в суд для рассмотрения по существу.