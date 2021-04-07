МЧС организует переправы в 22 регионах, куда пришел паводок

МЧС России продолжает бороться с паводком в 22 регионах страны. От большой земли уже отрезаны 18 населенных пунктов. И это, судя по всему, увы, только начало. Там, где вода размыла или подтопила дороги, налажены переправы и доставка продуктов.

На данный момент подтоплено 440 приусадебных участков, 58 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. Проведено более 740 подрывов, распилено 200 км льда, расчищено свыше 240 км русел рек. Ведется мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных систем.

Эти сухие цифры статистики не отражают эмоциональный фон. А например, для жителей алтайского села Староалейское каждый час - это напряженное ожидание. Сотрудники МЧС предупредили их, что и без того высокий уровень воды поднимется. Прибывшая группа спасателей с помощью беспилотника установила, что дорогу до села размыла вода с полей.

А всего на Алтае в период первой волны паводка рискуют быть подтопленными 83 населенных пункта с населением более 25 тысяч человек. Транспортное сообщение может быть нарушено с 56 населенными пунктами, в которых проживают 19 тысяч человек.

Лодочные переправы сейчас организуют и подмосковные спасатели. На юго-востоке Подмосковья разлившаяся Ока отрезала доступ к селу Слемские Борки Луховицкого городского округа. Поскольку объездных путей там нет, спасатели срочно подготовили катер. Там нельзя пройти даже в сапогах, поскольку уровень воды выше дорожного полотна на 1,4 метра. В Слемских Борках расположено 139 домов, из них 20 жилых и 119 дачных. Кроме того, в Подмосковье остается подтопленным низководный мост в Домодедово и два участка дороги.

Эвакуировать людей пока не требуется, но там, где вода размыла дороги, организованы лодочные переправы

Тревожные сводки приходят и из Сибири. В Приангарье в зоне подтопления талыми водами находятся пятьдесят три участка. Накануне силами местных администраций, дорожных и коммунальных служб проводились работы по оказанию адресной помощи по откачке воды из подвалов жилых домов. К счастью, спасатели отмечают снижение уровня рек в некоторых местах.

Отрезанные

В Карелии деревня Вокнаволок оказалась полностью отрезана от большой земли. С приходом весенней распутицы дорога сошла вместе со снегом. Власти Костомукшского городского округа, к которому относится деревня, официально предупредили жителей: с 6 по 14 апреля приостановлены автобусные рейсы по маршруту Контокки - Вокнаволок. Туда просто не пройдет никакой транспорт.

Естественно, жители возмущены подобным решением. Они интересуются: а как быть, например, со скорой помощью?

Несколько лет назад грунтовую дорогу из города Костомукша в поселок Калевала как раз через деревню Вокнаволок, находящуюся в неприглядном состоянии, взялись реконструировать финские специалисты. Этот проект стал победителем в программе сотрудничества ЕС и РФ. Он рассчитан на три года, его цена - 1,2 миллиона евро, причем по 45 процентов выделили бюджеты Европейского союза и России, остальные средства перечислили местные власти.

Какую-то часть дороги сделали. А вот до Вокнаволока, судя по всему, так и не дошли. А между тем это старинная деревня, в которой проживают около 400 человек.

Она известна как одна из рунопевческих деревень, связанных с именем Элиаса Лённрота, записавшего здесь основную часть рун. Они вошли в знаменитый карело-финский эпос "Калевала". Здесь и сегодня активно работает этнокультурный центр "Дом деревни", где расположен и краеведческий музей, столярная и ткацкая мастерские, работает клуб кантелистов, фольклорный коллектив "Катая".

Подготовила Светлана Цыганкова, Петрозаводск