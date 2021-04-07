Подозреваемого в убийстве у гостиницы в Петербурге задержали в Карелии

В Карелии задержан мужчина, напавший с ножом на двух прохожих у гостиницы на площади Победы в Петербурге. Один прохожий скончался, его отец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает СК по Петербургу, задержанному 46 лет, ранее он имел конфликты с законом. В ближайшее время мужчина будет доставлен в Северную столицу. Мотивы нападения пока неизвестны.

Напомним, сегодня на площади Победы на двух прохожих было совершено нападение. Их ударили ножом. 42-летний мужчина погиб на месте от полученных ножевых ранений, его отца увезли в больницу. Нападавший сел в машину и скрылся, для его поиска полицией был объявлен план "Перехват".

В СК по Петербургу говорят, что будут настаивать на аресте подозреваемого.