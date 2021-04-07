В Петербурге директор дома ветеранов арестован за взятку

В Петербурге решением Приморского районного суда арестован Максим Щербаков, возглавляющий Дом ветеранов войны и труда №1 в Павловске.

Ходатайство о заключении под стражу Щербакова подала сторона следствия. Защита пыталась его обжаловать, говорится в карточке дела.

"Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга сообщает, что Щербакову вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Дом ветеранов войны и труда в Павловске был открыт в 1970 году. Сейчас учреждение обслуживает 365 постояльцев.