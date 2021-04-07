В Петербурге ребенок сломал позвоночник во время квеста

Следственный комитет по Петербургу начал проверку по факту получения шестилетним мальчиком травмы на игровом квесте, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.

В СК по Петербургу обратились сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в регионе Александра Шишлова. Омбудсмену пожаловаласьсь женщина, которая рассказала, что ее сын на на квесте, посвященном мирам Толкина, упал со сломанной лестницы на кафельный пол. Ребенок получил компрессионный перелом позвонка грудного отдела. Теперь мальчику нельзя сидеть, ходить он может только в специальном корсете.

Женщина надеется на то, что после несчастного случая квест закроют на ремонт, а правоохранительные органы дадут оценку случившемуся.

Расследование продолжается.