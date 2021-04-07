В Петербурге возбуждено дело по факту убийства прохожего у гостиницы

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства неизвестным мужчины возле гостиницы на площади Победы. Тяжелые ранения получил и отец погибшего.

Напомним, неизвестный напал на двух мужчин с ножом, а затем скрылся с места происшествия на машине.

Известно, что погибшему 42 года, раненному - 62. Нападавшего ищут.

В СК по Петербургу отмечают, что мотив нападавшего пока неизвестен. На площади Победы работают следователи и полицейские. Опрашиваются очевидцы, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, объявлен план "Перехват".