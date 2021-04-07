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Рубрика: Происшествия

В Петербурге возбуждено дело по факту убийства прохожего у гостиницы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства неизвестным мужчины возле гостиницы на площади Победы. Тяжелые ранения получил и отец погибшего.

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Напомним, неизвестный напал на двух мужчин с ножом, а затем скрылся с места происшествия на машине.

Известно, что погибшему 42 года, раненному - 62. Нападавшего ищут.

В СК по Петербургу отмечают, что мотив нападавшего пока неизвестен. На площади Победы работают следователи и полицейские. Опрашиваются очевидцы, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, объявлен план "Перехват".

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