В Петербурге возбуждено дело по факту убийства прохожего у гостиницы

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства неизвестным мужчины возле гостиницы на площади Победы. Тяжелые ранения получил и отец погибшего.
Напомним, неизвестный напал на двух мужчин с ножом, а затем скрылся с места происшествия на машине.
Известно, что погибшему 42 года, раненному - 62. Нападавшего ищут.
В СК по Петербургу отмечают, что мотив нападавшего пока неизвестен. На площади Победы работают следователи и полицейские. Опрашиваются очевидцы, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, объявлен план "Перехват".