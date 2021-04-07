В Пулково задержали рейсы из-за сообщений о минировании самолетов

В аэропорту Пулково несколько рейсов задержаны из-за информации о заложенных взрывных устройствах на бортах лайнеров и на взлетно-посадочных полосах, сообщили "РГ" в компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей петербургской воздушной гаванью.

Сейчас в Пулково проводятся оперативные мероприятия, усилены меры безопасности.

Как сообщила "РГ" одна из пассажирок самолета, который должен вылететь в Астрахань, их лайнер уже начал двигаться по взлетно-посадочной полосе, но неожиданно остановился.

Пассажиры пока находятся в самолете, но их предупредили, что спустя какое-то время всех людей выведут для проверки салона. Также будет проверен весь багаж. Задержка рейса составляет уже больше часа.