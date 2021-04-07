На четырех жителей Кубани завели дела об экстремизме

В Абинском районе Краснодарского края в отношении четырех местных жителей возбуждены уголовные дела по статье "Экстремизм" (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Также они подозреваются в вовлечении еще одной женщины в их деятельность, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани.

По данным следствия, подозреваемые - местные жители в возрасте от 38 до 60 лет - являются участниками религиозной организации Свидетелей Иеговы, деятельность которой в 2017 году решением Верховного Суда Российской Федерации признана экстремистской и запрещена на территории страны.

- Каждому из фигурантов было известно, что религиозная группа Свидетелей Иеговы в станице Холмской была ликвидирована по тем же основаниям, - сообщили в пресс-службе регионального СК. - По данным следствия, мужчины возобновили деятельность запрещенного объединения и в целях его пропаганды проводили по интернету лекции на основе литературы, которую каждый из них хранил у себя.

Сообщается также, что в рамках расследования уголовных дел дома у подозреваемых были проведены обыски и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Оперативное сопровождение расследование проводит УФСБ по Краснодарскому краю.