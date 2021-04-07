На Кубани в ДТП с участием "скорой" пострадали три человека

На пересечении улиц 50-летия Октября и Ленина в Тимашевске, произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, 30-летняя женщина, находившаяся за рулем ВАЗ-21120, столкнулась с автомобилем "Газель" - скорой помощью, водитель которой двигался на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. Фельдшер "скорой" госпитализирована, а пассажирка легковой машины и женщина, сопровождавшая пациентку, после осмотра врачей отправлены на амбулаторное лечение.